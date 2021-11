“Sanremo 2022” verso la chiusura definitiva: “Ha deciso di lasciare”

Amadeus si sta preparando a condurre il terzo Festival di Sanremo consecutivo: tra i tanti cambiamenti di quest’anno, uno in particolare scombussolerà i suoi equilibri

Sanremo 2022 è alle porte e, per il terzo anno di seguito, al timone ci sarà Amadeus. I telespettatori sono felicissimi di questo ritorno, perché è stato promosso a pieni voti come conduttore negli scorsi due anni. Per il nuovo Festival che sta per avvicinarsi, Amadeus ha deciso di introdurre molti cambiamenti: i Big in gara potranno portare delle cover in inglesi, il metodo televoto sarà stravolto e ancora tanto altro. Ma tra i cambiamenti più grandi ce n’è uno davvero difficile da digerire: l’assenza di Rosario Fiorello.

Sanremo 2022, Amadeus farà a meno di Fiorello

Fiorello ha dichiarato di non voler partecipare di nuovo al Festival e che due anni gli sono bastati per chiudere questa bellissima esperienza. I sensi di colpa al pensiero di lasciare da solo il suo amico Amadeus, però, gli impediscono di assentarsi del tutto e per questo ha promesso al suo amico che almeno per una sera sarà presente al suo fianco. Infatti Amadeus, proprio qualche settimana fa, aveva dichiarato che gli sembrava impensabile fare il Festival senza di lui: adesso però dovrà trovare il modo di farcela lo stesso. Adesso tutti sono curiosi di scoprire chi è che sostituirà Fiorello. Sarà difficile per il conduttore trovare con qualcun altro la stessa armonia che ha con Rosario, i due negli scorsi anni hanno davvero conquistato i telespettatori e hanno creato qualcosa di davvero irripetibile.

Dunque è ufficialmente finita l’era del duo Amadeus – Fiorello: i fans del Festival non sono affatto contenti di questo finale ma ricorderanno tutti con grande affetto i due Sanremo condotti da loro due insieme.