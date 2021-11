Si riapre il siparietto di “Striscia La Notizia” a poche ore dalla bomba su Cuper e Vieri. Lele Adani vuole approfondire in diretta…

Nella scorsa puntata del tg satirico di “Striscia La Notizia” una rivelazione inizialmente sottesa e poco chiara aveva lasciato interdetti i suoi telespettatori. Al momento della messa in onda della nota rubrica “Spetteguless” il primo posto verrà riservato, non senza sorpresa, all’ex calciatore ed opinionista Daniele Adani.

La voce di Striscia sembrerebbe non perdonare le dichiarazioni del nativo di Correggio sull’amico e collega di “Bobo TV” Christian Vieri e sull’allenatore argentino Hactor Raul Cuper. Probabilmente tentando di spingere le sue indagini ancor più a fondo sulle dinamiche creatasi in passato tra i due protagonisti del panorama calcistico italiano. Ma, allora, “cosa vuole insinuare?”

“Striscia La Notizia” cosa facevano in sauna Cuper e Vieri? Adani approfondisce

“Ci sono state delle frizioni, poi risolvevano tutto in sauna…“, Adani metterà presto le mani avanti e non soltanto meraforicamente, sulla questione esposta in diretta tv. L’opinionista arrossisce e mantiene un sorriso di circostanza, forse comprendendo il peso effimero delle sue dichiarazioni. “Non so cosa facevano poi in sauna…“, ammetterà in seguito scatenando le esilaranti risa del Bobo nazionale.

“L’allenatore spiegava come svincolarsi ad una rigida marcatura ad uomo?“, continueranno invece i microfoni di Striscia, seguendo il loro repertorio ed il loro stile narrante, nel tentare con ancor più veemenza di scoprire cosa possa celarsi dietro a tale “misteriosa” affermazione. Nella giornata di ieri a riproporre i goliardici momenti evidenziati dalla trasmissione Mediaset ci penserà, attraverso il suo profilo Instagram, lo stesso protagonista della vicenda.

Lele Adani non ha di certo titubato di fronte al completo repost di tali immagini in movimento. Sarà perché l’amatissimo trio non ha realmente nulla da nascondere? Ad ogni modo le risate non si faranno attendere anche stavolta. Per concludere Adani condividerà, seguito dai suoi colleghi, un omaggio degno di nota. Oggi, 30 ottobre, sarebbe stato il compleanno del Dios, Diego Armando Maradona.