Frontale tra auto e camion ad un incrocio: un morto e quattro feriti

Un ragazzo è morto questa mattina in un tragico incidente frontale avvenuto ad un incrocio lungo la strada Castellana a Treviso. Feriti altri quattro giovani.

Terrificante incidente stradale all’alba di oggi lungo la strada Castellana a Treviso. Un’auto, con a bordo cinque ragazzi, per cause ancora da determinare, si è schiantata frontalmente contro un camion. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 che non hanno potuto far nulla per uno degli occupanti della vettura, un 32enne. Gli altri quattro sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, dove uno di questi si trova ricoverato in gravissime condizioni.

Un morto e quattro feriti, di cui uno in gravissime condizioni. Questo il tragico bilancio dell’incidente stradale verificatosi alle prime luci dell’alba di oggi, lunedì 1 novembre, in via Castellana a Treviso.

Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione de Il Corriere della Sera, la vittima, un 32enne originario del Burkina Faso ma residente a Carbonera, si trovava a bordo di una Ford Fiesta insieme ad altri quattro ragazzi, anch’essi originari del Burkina Faso. Per cause ancora da determinare, all’altezza dell’incrocio con via Nelson Mandela, la vettura si è scontrata frontalmente con un camion di un’azienda di legnami. Un impatto violentissimo che ha distrutto l’utilitaria non lasciando scampo al 32enne.

In pochi minuti, sul luogo dello schianto si sono precipitati i vigili del fuoco ed il personale medico del 118. Per Gael non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate. Gli altri quattro giovani a bordo della Ford sono stati trasportati in ospedale: uno verserebbe in gravissime condizioni, mentre tre avrebbero riportato ferite lievi.

Sul posto, oltre ai soccorsi, sono arrivati anche i carabinieri che ora stanno cercando di ricostruire la dinamica e le cause dello schianto.