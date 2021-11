La conduttrice di ”Da noi….a ruota libera” ha pubblicato uno scatto che mostra la bellezza in tutta la sua semplicità. Incantevole!

Francesca Fialdini è una conduttrice molto amata e seguita dal pubblico che la segue con attenzione sia su Instagram che nelle sue trasmissioni.

Bella e talentuosa, senza dubbio è una conduttrice che sa il fatto suo, sarà per questo che i suoi programmi sono seguiti sempre con molta attenzione e interesse.

Francesca è fidanzata da diversi anni ma è gelosissima della sua privacy e per questo non si sa molto della sua vita privata. Il suo compagno si chiama Milo Brunetti ed è un odontoiatra di Lecco. Nonostante le fake news, che la Fialdini ha smentito categoricamente, i due non convivono e hanno vissuto una difficile storia d’amore durante il lockdown data la distanza forzata.

Francesca Fialdini e quella semplicità che incanta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)

La bella conduttrice di Massa ha pubblicato uno scatto dove si mostra in tutta la sua naturalezza. Tiene in mano una foglia gialla caduta dall’albero, simbolo di questo autunno che ormai pervade il nostro paese.

Sono tre gli scatti che hanno ammaliato i numerosissimi followers della conduttrice, i quali non hanno potuto far altro che scatenarsi con migliaia di like e centinaia di commenti di apprezzamento.

Francesca nella didascalia del post scrive: “Difficile è accettare che le stagioni cambino. Divertente invece, osservare come cambia il tuo stesso sguardo sulle stagioni”.

E mostra proprio il suo sguardo incantevole che cattura l’attenzione di tutti i fans.