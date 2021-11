“La più vera di tutte”, Ainett Stephens su la gonna leopardata, lo sguardo nei punti giusti: irraggiungibile – FOTO

Ainett Stephens è la regina della serata negli immensi studi del GF Vip. La gieffina si sbottona e lascia intravedere il meglio di se.

Un verdetto immeritatissimo per Ainett Stephens alla luce dei fatti accaduti nelle ultime puntate del GF Vip 6.

La showgirl con un passato sulle emittenti televisive nazionali ha cercato in tutti i modi di riprendersi il meritatissimo scettro di visibilità con la partecipazione al GF VIp 6. Qualcuno dei suoi fan ha gridato allo scandalo più totale in merito ad una valutazione errata nel giudicare le prestazioni della vip venezuelana non all’altezza della situazione.

“Lei era l’unica lì dentro ad avere cervello…” ha sbottato uno dei fan di Ainett, dispiaciuti dell’esito negativo ottenuto nel testa a testa a tre con Carmen Russo e Francesca Cipriani.

La Stephens, grazie al suo equilibrio interiore e l’attitudine pacifica di una vip consapevole della propria forza e intelligenza nell’affrontare le difficoltà, riusciva a mantenere l’ordine delle cose all’interno delle quattro mura. Dalla sua eliminazione dalla casa più spiata d’Italia sembra essere esploso il disordine più totale…

Ainett Stephens straripante negli studi del GF Vip 6: “Merita una seconda opportunità!”

