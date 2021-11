L’ex allievo di Amici ha dato inizio a un nuovo capitolo della sua vita e carriera. Per suggellare questo momento ha deciso di sfoggiare anche un nuovo look

Il cantautore Aka7even sta scrivendo l’inizio di un nuovo capitolo, non solo artistico. Alcuni giorni fa aveva presentato ai fan il suo nuovo amico a quattro zampe, 7even, che lo accompagnerà in questa fase della sua vita. Una nuova casa, un nuovo singolo, un romanzo in uscita, grandi cambiamenti e novità per il giovane ex allievo di Amici. Per suggellare tutto questo ha voluto sfoggiare anche un look inedito che ha immediatamente catturato l’attenzione del suo pubblico.

Il nuovo look di Aka7even: “Mi sento me stesso” – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒂𝒌𝒂 𝟕𝑬𝑽𝑬𝑵. (@aka_7even_)

Dopo aver fatto scatenare il pubblico con la hit estiva “Loca“, Aka7even ha pubblicato il suo nuovo singolo “6 P.M.” che apre la strada al secondo progetto discografico. Non solo musica per lui che il 23 novembre uscirà in tutte le libreria con il suo primo romanzo intitolato “7 Vite“.

Un libro nel quale racconterà la sua storia, i momenti difficili vissuti da bambino e quel sogno che non ha mai smesso di inseguire. “Non abbiate paura mai, di essere voi stessi. Non abbiate paura mai, di avere avere paura. Io ne ho avuta tanta e oggi sorrido“, un piccolo estratto condiviso dal cantautore sui social.

Un capitolo inedito della sua vita e carriera che ha voluto affrontare con un altro grande cambiamento. Aka7even ha detto addio al suo caratteristico biondo e ha sfoggiato una foto in cui si mostra completamente moro.

Attraverso una storia Instagram ha voluto chiarire il perché del suo gesto. “Sono ritornato me stesso, mi sento bene, mi apprezzo per ciò che sono” -scrive- “e siccome col libro e con 6 P.M. ho decido di mettermi a nudo, è giusto che conosciate Luca“.

Dopo essersi fatto conoscere come Aka7even il giovane Luca Marzano vuole presentare al pubblico un nuovo lato di sé, forse il più trasparente mai mostrato finora.

Utilizza poi le sue stesse parole -“Mi tingo di giallo i capelli per sembrare un altro“- per sottolineare come l’immagine mostrata all’interno della scuola di Amici nascondesse la volontà di presentare al pubblico una persona differente. Ma dietro Aka7even esiste un 21enne con una storia che necessita di essere raccontata. Oggi il cantautore sembra sentirsi finalmente pronto a compiere quel passo.