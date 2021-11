Annalisa lascia tutti a bocca aperta. Il nuovo progetto ed l’outfit con le paillettes pietrificano: like a pioggia

Annalisa è un fiume in piena. L’ex allieva della scuola di Maria De Filippi è diventata ormai inarrestabile. Dopo un periodo in cui si faceva sentire ma non con risultati eccellenti, ora esplode più che mai e non c’è nessuno che la riesce a battere.

È un periodo magico per la cantante che dopo il successo estivo di “Movimento lento” ha da poco lanciato un altro scoppiettante singolo “Eva+Eva”. Nemmeno il tempo di respirare e assimilarlo però che l’artista ha sganciato un altro progetto super. I fan sono completamente in delirio.

Annalisa è una bomba: novità assurda

