Antonino Spinalbese, il colpo di scena sulla presunta crisi con Belén

Antonino Spinalbese ha lasciato i fan a bocca aperta dopo aver compiuto un gesto che riguarda la storia con Belén Rodríguez

L’hair stylist e la showgirl argentina hanno festeggiato quest’estate il loro primo anniversario e la piccola Luna Marì è venuta alla luce soltanto a luglio scorso. La piccola è la gioia di mamma e papà e di Santiago, il fratellino nato dalla relazione tra Belén e Stefano De Martino. Da tempo ormai però si parla di una rottura tra i due bellissimi fidanzati. Secondo alcune voci i due si sarebbero lasciati visto che non pubblicano più scatti insieme.

Solo per questo motivo qualcuno aveva pensato a una crisi della loro relazione. Mentre altri ipotizzavano che il motivo di non apparire insieme sui social era perché Antonino Spinalbese voleva ricavarsi il suo angolino di visibilità al di là della notorietà della compagna più famosa.

Antonino Spinalbese mette a tacere le voci su Belén Rodríguez

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Spinalbese (@antonspin_)

Il parrucchiere ha messo a tacere tutte le voci sulla fine della relazione con Belén Rodríguez. Nelle ultime ore infatti ha pubblicato una foto in cui appare proprio insieme alla compagna argentina e a un’amica di entrambi.

I due erano erano a cena con il calciatore del PSG e della Nazionale Marco Verratti e la moglie Jessica Aldi. Inoltre sono stati anche immortalati dai paparazzi mentre erano in giro per le strade del capoluogo milanese e sembravano molto sereni e felici mano nella mano.

Nessuna crisi in vista dunque per la coppia di vip. Nei giorni in cui si parlava tanto del fatto che il loro amore fosse finito Antonino aveva condiviso alcune foto di sua figlia Luna Marì, anche insieme alla nonna paterna.

Il solo motivo per cui non sono comparsi nei giorni precedenti magari è stato solo perché, semplicemente, non avevano voglia di condividere scatti che li ritraevano insieme. I fan possono dormire sonni tranquilli.