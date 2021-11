Barbara D’Urso ha un segreto, la sua dieta è speciale, le permettere di essere bella ed in forma a 60 anni. Oggi finalmente conosciamo la verità.

Tutti conosciamo la bravissima e molto professionale Barbara D’Urso, da molti anni ci fa compagnia sulle reti nazionali ed in televisione non possiamo far altro che ammirare la perfezione. A 60 anni la conduttrice sfoggia un fisico perfetto, la sua pelle di porcellana è priva di imperfezioni, molte donne si sono chieste quale sia il suo segreto, oggi finalmente conosciamo la verità.

Il suo fisico non cede, ogni anno migliora come il vino, come fa ad essere sempre così in forma? Il segreto è senza dubbio nella dieta.

Barbara ha un fisico perfetto, è solo fortuna? Non proprio

Diverse volte Barbara D’Urso ha specificato che la sua forma fisica è più fortuna che altro, ma dal momento che a 60 anni è ancora fresca e florida come una rosa appena sbocciata, su questa rivelazione abbiamo dei dubbi. Sicuramente la genetica l’aiuta parecchio, ma è inverosimile che sia solo frutto del caso.

A parte questa sua peculiarità dobbiamo specificare che Barbara pratica molto sport, la vediamo spesso su Instagram dove posta i suoi infiniti balletti latino americani prediligendo i passi caraibici; a suon di salsa, bachata e merengue, la bella conduttrice si tiene in forma. Quello che ama però è la danza classica, infatti dedica un’ora al giorno, tutti i giorni, a questa disciplina. Se non può ballare si tiene in attività a corpo libero, almeno 30 minuti al giorno la dedica ad esercizi vari ed una volta a settimana pilates.

Non solo sport, ma anche una sana alimentazione

La routine alimentare di Barbara D’Urso presenta dei passaggi fondamentali che l’aiutano a tenersi così in forma a 60 anni, scopriamoli.

Acqua , al mattino la conduttrice (ovvero appena sveglia) beve mezzo litro d’acqua naturale a temperatura ambiente. Aggiunge anche un bicchiere di succo di aloe. In questo modo il suo corpo espelle le tossine accumulate durante la notte.

, al mattino la conduttrice (ovvero appena sveglia) beve mezzo litro d’acqua naturale a temperatura ambiente. Aggiunge anche un bicchiere di succo di aloe. In questo modo il suo corpo espelle le tossine accumulate durante la notte. Colazione, il pasto più importante della giornata che non salta mai. La conditrice predilige una fetta di pane integrale, con salmone affumicato ed avocado. Talvolta uno yogurt con frutta fresca e di stagione. Barbara ama lo yogurt di soia.

il pasto più importante della giornata che non salta mai. La conditrice predilige una fetta di pane integrale, con salmone affumicato ed avocado. Talvolta uno yogurt con frutta fresca e di stagione. Barbara ama lo yogurt di soia. Spuntino , immancabile per arrivare al pranzo poco affamata. La conduttrice mangia un frutto di stagione.

, immancabile per arrivare al pranzo poco affamata. La conduttrice mangia un frutto di stagione. Pranzo , non mancano mai i cereali o i carboidrati. Barbara non si priva del piacere di un buon piatto di pasta o di un buon risotto, mangia davvero di tutto in piccole porzioni ( 50 gr massimo). Alla pasta o ai cereali abbina sempre delle verdure, crude o cotte così da aiutare la funzionalità intestinale.

, non mancano mai i cereali o i carboidrati. Barbara non si priva del piacere di un buon piatto di pasta o di un buon risotto, mangia davvero di tutto in piccole porzioni ( 50 gr massimo). Alla pasta o ai cereali abbina sempre delle verdure, crude o cotte così da aiutare la funzionalità intestinale. Spuntino, Barbara se ha voglia mangia uno yogurt o una barretta con zero calorie o un po’ di frutta secca. Non si appesantisce e non arriva affamata a cena.

Barbara se ha voglia mangia uno yogurt o una barretta con zero calorie o un po’ di frutta secca. Non si appesantisce e non arriva affamata a cena. Cena, proteine (carne-pesce), verdure in quantità, latticini magri. La conduttrice preferisce la carne bianca alla rossa che mangia solo due volte alla settimana.

Barbara cerca di mangiare cibi cotti in maniera veloce, al vapore o alla griglia, non consuma il sale, insaccati e zuccheri vari. Beve 2 litri di acqua al giorno ed alcune tisane drenanti durante il giorno. Non fuma ma non rinuncia ad un buon bicchiere di vino da sola o in compagnia.

La conduttrice segue questo regime alimentare da trent’anni, grazie alla costanza e qualche sgarro, è riuscita a mantenere una linea perfetta. Che invidia!