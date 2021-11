Barbara D’Urso serie di FOTO in pose osé, ma piovono insulti: i peggiori

Barbara D’Urso sommersa dalle critiche su Instagram. Per lei parole veramente forti da parte di alcuni suoi follower

Come rilassarsi e lasciare i brutti pensieri alle spalle? Con una notte di follia e magia divertendosi e scatenandosi a ballare. È quello che ha fatto Barbara D’Urso nella notte di Halloween: ha scelto uno dei più celebri locali milanesi per divertirsi.

Ai Magazzini Generali Carmelita è stata “assaltata” dai suoi fan che si sono scatenati a ballare con lei ed in un attimo Instagram si è ritrovato invado da foto e video della nota conduttrice che balla in discoteca. Barbara nonostante i suoi 64 anni era scatenatissima, cantava e ballava a più non posso e si è anche “concessa” a foto e video.

NON PERDERTI ANCHE — > “Se arriva un colpo di vento ti perdiamo” Chiara Biasi il look perfetto ma piovono critiche, il motivo – FOTO

Barbara D’Urso, look vintage ed il web insorge

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

NON PERDERTI ANCHE — > “Erano due mandarini le mie originali” Giulia Provvedi mostra il seno: “Complimenti al chirurgo” — FOTO

E tutto l’amore e l’affetto che Barbara D’Urso ha sentito in discoteca nella notte di Halloween si è quasi trasformato in odio suoi social. Ieri, infatti, la nota presentatrice Mediaset è tornata su Instagram con una serie di foto che la mostrano sorridente, grintosa e anche un po’ fiera mentre si guarda allo specchio in un total black che le calza a pennello.

“Lunedì #vintage. Chi si ricorda quando ho indossato questo look? 💋” scrive a corredo degli scatti nei quali ha scelto delle pose un po’ intriganti Carmelita. Alcuni suoi storici fan non hanno dubbi. Quello è un look che la presentatrice ha indossato per una delle puntate del “Grande Fratello”.

Per lei però piovono anche tanti insulti e critiche: “Ti sono rimasti solo i selfie….. sei fuori da tutto 🤣” commenta un utente, “Nn ho parole vuoi fare la bambina stupida che sei😮” risponde un altro.

“Ma chi se ne importa ma vattene a casa” rincara la dose un follower fino a chi specifica “Ma quanto sei ridicola👎👎👎🤦‍♀️🤦‍♀️” e “Vatti a ricoverare”. Insomma le parole usate per Barbara non sono affatto piacevoli.

C’è anche però chi difende Barbara e si scusa per tutte queste critiche: “Mi dispiace Barbara …tu stai benissimo con questo abito…ma non vedi quanta gente cattiva c’è…che commenti di schifo… follwers ma non vi vergognate di intervenire in questo post così? Cosa ci guadagnate voi…solo tristezza …la vostra”.