Benessere a tavola: zucchero raffinato? Ecco 6 alternative migliori

Vero, lo zucchero bianco dona una spolverata di dolcezza ai nostri piatti; tuttavia, si tratta di un alimento tutt’altro che salutare.

Vero, lo zucchero raffinato dona una spolverata di dolcezza ai nostri piatti. Tuttavia, si tratta di un alimento tutt’altro che salutare e i suoi effetti nell’organismo sono fedeli ai meccanismi innescati dalle dipendenze. Droga bianca per il vocabolario dei salutisti, lo zucchero raffinato provoca danni non indifferenti al nostro corpo. Il potere dello zucchero non è limitato all’angolo cottura: l’abuso e il consumo regolare dell’alimento zuccherino per eccellenza ha effetti psicoattivi nel nostro cervello. Accendendo le aree cerebrali adibite alla ricompensa, le più candide zollette di zucchero abituano il nostro corpo a un surplus di dopamina che, una volta esaurito, tenderà a rigenerarsi attraverso la ricerca ossessiva e l’ingestione di altro zucchero. Usciamo da questo circolo vizioso e coccoliamoci con 6 alternative zuccherose più salutari.

NON PERDERTI ANCHE >>> Benessere a tavola: 5 principali proprietà della patata dolce

Zucchero raffinato? No grazie: ecco 6 alternative salutari

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sofia Rosatti (@sweetsandbeauty)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Benessere a tavola: 5 principali benefici delle clementine