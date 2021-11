Bianca Atzei incanta Instagram con la sua statuaria bellezza. La cantante in costume regala la camminata di una dea: splendore puro

Occhi grandi di un azzurro intenso come il mare, il sorriso positivo e fresco, quel fascino di una donna forte ed inscalfibile, proprio come il suo inconfondibile timbro vocale: queste e molte altre le qualità che si sommano nell’inimitabile bellezza di Bianca Atzei. Il suo carisma viene sprigionato alla massima potenza nel vivere la sua più grande passione, il canto, che coltiva dall’età di 8 anni. Talento evidente, raccoglie nella sua meravigliosa voce mille sfumature, tante quante le emozione che riesce a suscitare.

Sono trascorsi quasi 10 anni dall’esordio, quando nel 2012 cerca invano di accedere al “Festival di Sanremo“. Il suo spirito determinato le permette di non demordere, e dopo alcuni tentativi raggiunge il grande sogno: è il 2015, e la canzone che la conduce sul palco del Teatro Ariston è “Il solo al mondo“. Nel 2017 ripete l’esperienza, classificandosi nona con il brano “Ora esisti solo tu“, che raccoglie un’immediato successo.

In seguito viene selezionata tra i partecipanti della tredicesima edizione del reality “L’Isola dei Famosi“, dove ha l’occasione di farsi conoscere personalmente, conquistando la simpatia dei telespettatori, tanto da posizionarsi seconda. É proprio nel corso del programma che consolida il suo pubblico, in continua crescita anche sui social.

Bianca Atzei, straordinaria autentica bellezza

L’aspetto che più determina il successo della cantante è la spontaneità, che fin dall’inizio ha segnato il suo percorso, durante il quale non ha mai nascosto le emozioni in nome della popolarità. Caratteristica che mai quanto oggi trova conferma nella condivisione del suo grave dolore, la perdita del figlio cercato con tutte le sue forze. Bianca Atzei non si arrende e guarda avanti fiduciosa, con il supporto dei fan che investono il suo profilo di affetto e stima.

La cantante continua ad essere presente sui social, pubblicando pensieri e momenti delle sue giornate. L’ultimo post cita il brano di “Blu celeste” di Blanco, proprio sullo sfondo del cielo azzurro che incornicia la sua figura. Il ricordo dell’estate la raffigura in costume in tutto il suo statuario splendore, incantando il web in un sospiro di contemplazione.

Gli utenti elogiano la visione di tale scatto, consapevoli della meravigliosa bellezza che contraddistingue la cantante, sia nell’immagine che nella forte e profonda umanità: “Sei bellissima”, “Meravigliosa”, “Una Dea”.