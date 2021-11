Carmen Russo crolla al “GF Vip”. Il motivo devastante

Carmen Russo ha avuto un crollo questa mattina al GF Vip, mentre parlava con Giucas Casella. Durante la loro chiacchierata, Carmen si è lasciata andare alle lacrime

Carmen Russo ha vissuto un momento davvero particolare questa mattina al GF Vip. I ragazzi della casa ieri sera hanno festeggiato Halloween, stando tutto il tempo fino a notte fonda a divertirsi, a bere e a giocare insieme. Sono questi momenti in particolare, dove i ragazzi ballano e fanno cose normalissime, che si rendono conto di essere davvero fortunati perché ci sono persone come Manuel che tante cose normali non possono più farle. Ed è proprio di questo di cui hanno parlato questa mattina Giucas Casella e Carmen Russo.

GF Vip, Manuel Bortuzzo commuove Carmen Russo

In attesa della puntata di questa sera, Carmen e Giucas si sono ritrovati in giardino e hanno parlato un po’ di Manuel e del destino atroce che gli è capitato. “È un ragazzo speciale. Nella sua testa ha sempre in mente il fatto che vive e che c’è. È già un grande valore, l’importante è vivere” ha commentato Carmen, condividendo la sua ammirazione nei confronti del ragazzo. “Da un momento all’altro ti manca tutto, ti manca la tua indipendenza” ha poi aggiunto Carmen riferendosi all’improvvisa perdita dell’uso delle gambe. Manuel infatti è un grande esempio per i ragazzi nella casa, molte volte ha smorzato delle tensioni ricordando ai suoi compagni che ci sono molte cose più gravi di cui lamentarsi nella propria vita e che bisogna essere felici di quello che si ha.

Carmen è molto legata a Manuel e ogni volta fa fatica a trattenere la commozione quando parla di lui: anche stamattina si è lasciata andare alle lacrime.