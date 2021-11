“Fa caldo davvero” Cecilia Capriotti il bikini è sublime: il fisico che ti lascia senza parole – FOTO

La showgirl ha voglia di estate quindi e ha stregato la sua Fanpage con uno scatto di repertorio che la ritrae felice in piscina con un bikini da urlo.

La classe 1976 ha debuttato a “Miss Italia” nel 2000 ed ha raggiunto un meritato quarto posto che le ha però permesso di farsi notare da Lele Mora. È stata valletta di “Dribbling” su Rai 2, la ricordiamo inoltre a “La vita in diretta” e “La grande notte” condotto da Gene Gnocchi.

Una grande ed intensa unione con la tv anche se al momento il suo ruolo più importante è quello di mamma. Cecilia Capriotti nel 2016, a quarant’anni, diventa mamma di Maria Isabelle. Lei ed il padre Gianluca Mobilia, imprenditore nel campo dell’organizzazione di eventi e serate mondane però vorrebbero molto dare un fratellino/sorellina alla loro piccola.

Cecilia domenica ha festeggiato Halloween con la sua “piccola vampira” ma sembra già essere stanca di tutto questo freddo. L’ultimo scatto Instagram svela cosa ha deciso di fare.

NON PERDERTI ANCHE –> “Sei un po’ dimagrita” Annalisa Minetti la scollatura senza reggiseno è devastante – FOTO

Cecilia Capriotti l’ha fatto ancora, si è denudata sui social: visualizzazioni alle stelle

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Capriotti (@ceciliacapriottichic)

LEGGI ANCHE –> “Se arriva un colpo di vento ti perdiamo” Chiara Biasi il look perfetto ma piovono critiche, il motivo – FOTO

È stata impegnata con la piccolina Maria per il suo travestimento di Halloween, una piccola vampira con il sangue sulle labbra ed un grande mantello nero lungo fino ai piedi. L’autunno è iniziato a pieni polmoni ma la showgirl pensa già alla prossima estate, lei è uno spirito libero e del freddo non ne vuole sapere proprio.

Per questo ha deciso di condividere ieri uno scatto di repertorio che la proietta indietro nei ricordi al caldo della sua precedente vacanza. “Voglia di mare 😎 Voi non avete voglia di caldo?”, scrive a margine dello scatto paradisiaco di lei seduta a bordo piscina.

Super abbronzata tiene un piede in acqua mentre l’altro è piegato di fonte a lei, guarda l’orizzonte con gli occhi riparati da occhiali scuri dalla foggia geometrica. Impossibile non notarne il fisico statuario e perfetto: addome piatto, spalle larghe e un seno esplosivo che viene letteralmente catapultato fuori dalle coppe striminzite del top troppo piccolo per lei.

Giovanni Ciacci, lo stilista dei grandi nomi dello spettacolo le ha commentato “Sharmeeeeeeee”. Tanti però i messaggi che le sono arrivati in pochi minuti: “Fa caldo davvero solo a guardarti”, “Mozzafiato”, “Irresistibile”, “Illegale come poche!”. Neanche a dirlo, migliaia di like in pochissime ore.