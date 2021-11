“Se arriva un colpo di vento ti perdiamo” Chiara Biasi il look perfetto ma piovono critiche, il motivo – FOTO

La nota influencer di moda ha creato scandalo con le ultime foto postate sui social, i fan sono esplosi di collera con lei e la sua forma fisica “evanescente”.

L’amicizia con Chiara Ferragni l’ha portata nel tempo ad essere e ricoprire il suo attuale ruolo tra le influencer di moda più seguite del nostro Paese.

Classe 1990 e originaria di Pordenone, Chiara Biasi oggi ha all’attivo numerose collaborazioni con i brand più importanti del settore fashion, testimonial di grandi firme e imprenditrice con una collezione di costumi da bagno tra i più venduti degli ultimi anni, Matinée, sostituita ora invece dalla collezione di tute e pigiami morbidi.

Attivissima sui social la giovane negli ultimi giorni sta creando molto fumo alle sue spalle per via di alcuni scatti che ha postato lei stessa sui social. Vediamoli insieme e commentiamo.

Chiara Biasi abito lungo scollatissimo, ma oltre ai tatuaggi…Fan in rivolta

L’ultimo shooting che ha realizzato a Milano la ritrae con indosso un magnifico abito nero lungo fino ai piedi con ampio spacco sulla coscia e schiena completamente scoperta che mette in evidenza i suoi tatuaggi disseminati lungo tutto il corpo.

Ciò che però ha creato scandalo, e che possiamo vedere anche espresso tra i commenti a margine delle varie foto pubblicate, è l’eccessiva magrezza a cui è giunta Chiara. In particolare nell’ultimo post vediamo chiaramente le ossa comparire tra le pieghe delle spalle smunte, le braccia sottilissime ed il viso magro e sofferente.

L’influencer nonostante stia continuando a postare scatti di lei al ristorante – come possiamo capire dalla story presso il Beyond Meat ad Ibiza dove troneggia un hamburger con patatine –, questo non ha placato le ire dei suoi follower che sono letteralmente esplosi negli insulti.

Ecco solo alcuni delle centinaia di messaggi arrivati in pochi giorni:

“Era così bella prima 😢”, “Michael Jackson. Il ritorno”, “Dobbiamo sensibilizzare l’importanza della salute mentale é palese che qualcosa non va”, “Metti qualche sasso addosso, che se arrivasse un colpo di vento ti perdiamo 😂”, “Fashion blogger sei? Delle anoressiche…e ti pagano pure…”. Risponderà Chiara o eviterà la discussione?