Auto precipita in un dirupo: morto ragazzo di soli 21 anni

Un’auto, condotta da un ragazzo di 21 anni, è precipitata in un burrone questa mattina ad Elva, in provincia di Cuneo. Inutili i tentativi di soccorso per il giovane automobilista.

Questa mattina un terribile incidente stradale si è verificato ad Elva, in provincia di Cuneo. Un’auto, condotta da un ragazzo di soli 21 anni, è uscita dalla carreggiata precipitando in un dirupo da un’altezza di circa trecento metri. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori che, raggiunto non con poche difficoltà il punto in cui era finita l’auto, hanno potuto solo constatare il decesso del giovane, sopraggiunto sul colpo. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.

Cuneo, auto precipita in un burrone per 300 metri: morto un ragazzo di soli 21 anni

Aveva solo 21 anni il ragazzo deceduto questa mattina, martedì 2 novembre, in un tragico incidente stradale ad Elva, piccolo comune di circa 100 abitanti della provincia di Cuneo.

Il giovane, residente a Boves, di cui non è stata resa nota l’identità, riporta la redazione del quotidiano La Stampa, stava percorrendo una stradina sterrata alla guida della sua auto che, per cause ancora da accertare, è uscita dalla carreggiata ed è precipitata in un burrone da un’altezza di circa trecento metri. La vettura si è schiantata contro il costone roccioso ed è ha terminato la propria corsa in fondo al dirupo. Due escursionisti tedeschi, che hanno assistito alla tragedia, hanno subito lanciato l’allarme.

Leggi anche —> Malore improvviso: giovane ex calciatrice muore a due mesi di distanza dal fratello

In pochi minuti, sul posto, nella zona panoramica di Fremo Cuncunà, sono arrivati i vigili del fuoco di Cuneo, il Soccorso alpino e l’equipe medica del 118. Le squadre di emergenza hanno raggiunto il luogo dove era terminata l’auto, operazioni rese difficoltose dalla zona impervia, ed hanno potuto solo constatare la morte del giovanissimo automobilista che, scrive La Stampa, sarebbe morto sul colpo.

Leggi anche —> Drammatico incidente in moto: 47enne muore di rientro da una gita

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi di legge per determinare dinamica dell’incidente e risalire alle cause che hanno fatto finire fuori strada il veicolo.