Elettra Lamborghini, il selfie bollente: trasparenze da infarto, si vede tutto – FOTO

Elettra Lamborghini nelle stories di Instagram lascia davvero senza parole, un selfie che esalta il suo fisico esplosivo.

“Lo so che vi manco”, così scrive in uno degli ultimi post sul suo profilo Instagram Elettra Lamborghini. E non potrebbe essere altrimenti, per i suoi fan più affezionati. Difficile resistere al fascino prorompente della cantante, che sul web è una delle bellezze più cliccate.

Un periodo particolarmente intenso per Elettra, che si trova negli Stati Uniti, a Miami. Le ultime stories su Instagram la ritraggono impegnata in sala di registrazione, c’è da attendersi qualche nuovo lavoro prossimamente.

Clima non particolarmente favorevole in queste ore in Florida, in poche ore si è passati da temperature ancora estive ad altre decisamente più fredde. Elettra appare infatti piuttosto infreddolita, ma concentrata sul suo lavoro.

Non mancano tuttavia anche momenti di relax del tutto particolari. Ovviamente, Elettra si è vestita per Halloween, con un abito davvero inatteso: quello da suora.

Appena possibile, poi, segue con grande partecipazione cosa succede in Italia. In una seduta dall’estetista, ha infatti guardato sul cellulare l’ultima puntata del GF Vip. E, quando resta da sola, sa di certo come lasciare i fan senza fiato.

Elettra Lamborghini, il selfie allo specchio è incontenibile: curve da sballo, nessun dettaglio è nascosto

