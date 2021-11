Elisa Isoardi ha emozionato i fan mostrandosi al fianco di una persona speciale che fa battere il suo cuore. Subito è tripudio like.

Emozionata, dolce e sognante al fianco di una persona per lei fondamentale. Elisa Isoardi si è mostrata così su Instagram, lasciando il pubblico senza fiato.

La 38enne di Cuneo, diventata nota a seguito della partecipazione a format televisivi di successo, è seguitissima sul social: 622 mila follower, scatto dopo scatto ha conquistato una grande notorietà, sorprendendo il popolo del web con la sua bellezza incredibile.

Occhioni castano verde, fisico incredibile, sorriso luminoso, ogni sua foto fa strage di cuori. A catalizzare l’attenzione del popolo del web questa volta invece uno scatto in cui è ritratta al fianco di un pilastro della sua vita. La dedica ha commosso tutti.

Elisa Isoardi: l’amore più grande, dolcezza unica

Elisa Isoardi ha stupito tutti in uno dei suoi ultimi post in cui si è mostrata al fianco di uno dei suoi amori più grandi. Si tratta di uno scatto in cui è ritratta con il padre mentre gli dà un tenero bacino sulla guancia.

“Il mio papà #papá #padri #family #famiglia #amore #vita”,le parole della conduttrice nella didascalia al post che ha raggiunto subito un boom di like e commenti.

Se in passato il loro rapporto è stato turbolento, le cose sembrano essere migliorate. L’uomo, agricoltore nella vita, si era separato dalla moglie quando Elisa aveva appena tre anni: lei era rimasta nella casa materna, mentre il fratello era andato via con il padre.

Da allora la loro relazione si era incrinata, per poi nel 2017 conoscere un riavvicinamento in occasione della festa del papà.

La nuova foto al suo fianco ha sciolto il popolo del web in estasi per la sua dolcezza. Molti utenti notano poi la grande somiglianza tra i due.