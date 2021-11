La showgirl di Soverato, Elisabetta Gregoraci pubblica una storia Instagram che fa innamorare tutti a distanza: i dettagli bollenti.

Non poteva non iniziare nel migliore dei modi una giornata atipica per Elisabetta Gregoraci e i suoi accaniti followers.

La showgirl di Soverato manda “un bacio a tutti voi” da molto lontano e più precisamente tra le immense e bianchissime sabbie di Dubai. L’ex gieffina della scorsa edizione non vuol saperne di mettersi alle spalle l’estate e le elevate temperature.

In pieno autunno ha deciso di godersi una vacanza speciale nei luoghi mozzafiato di una delle metropoli internazionali più visitate dai turisti. Il rientro in Italia, insomma può attendere magari in vista di una chiamata sul piccolo schermo che rilancerà le sue ambizioni.

La conduttrice ha mostrato nell’occasione tutte le peculiarità del suo intramontabile repertorio fisico, condito da dettagli incandescenti e maliziosi. Andiamo dunque ad analizzare a fondo le caratteristiche di un saluto strappalacrime e commovente

Elisabetta Gregoraci infiamma Instagram con un primo piano mozzafiato: una dea paradisiaca

