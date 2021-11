La giovane campionessa de “L’Eredità” ha lasciato tutti a bocca aperta. Ecco cosa ha già fatto in televisione

“L’Eredità”, il game show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna che ogni sera tiene attaccati allo schermo milioni di telespettatori, nell’ultima puntata ha regalato un gran bel colpo di scena. La nuova campionessa è una giovane ragazza e ha portato a casa ben 60 mila euro.

Si chiama Flavia Celano, originaria di un paese in provincia di Potenza, Latronico. Per lei tutto il supporto della cittadina e del sindaco Fausto De Maria che ha detto: “Abbiamo fatto tutti il ​​tifo per lei”.

È riuscita a risolvere anche la Ghigliottina unendo gli indizi di Fedeli, Riunire, Presidente, Lavori e Classe con Assemblea, portando in un attimo la vittoria a casa, una delle più alte, in una sola serata, di questa nuova edizione.

“L’Eredita”, ecco chi è la neo campionessa Flavia Celano

I più attenti e gli appassionati di televisione avranno notato che Flavia Celano non è un volto nuovo della tv. C’è stato qualcuno, infatti, che nel corso della puntata de “L’Eredità” ha riconosciuto la ragazza. Classe 1995, ha un lungo percorso alle spalle.

Flavia è, infatti, una giovane cantautrice. Canta da quando aveva solo 3 anni e scrive in musica da 11. Conta anche alcuni album, già cinque. L’ultimo lavoro risale al 2018 poi un po’ di stop per dedicarsi agli studi. È questo quello che la giovane campionessa del quiz condotto da Flavio Insinna ha raccontato in una intervista a Confidenze.

Flavia, infatti, studia in Conservatorio e per sostenere, in parte, gli studi si organizza con lavoretti saltuari. La vincita a “L’Eredità” di certo l’aiuterà nel suo percorso. Ma oltre a tutto questo Flavia ha raccontato, in un libro, di essere anche affetta da una patologia rara, la degenerazione maculare congenita.

Tutto questo però non l’ha mai fermata e lei ha continuato a portare avanti il suo obiettivo: la musica. Proprio questo l’ha condotta, quando aveva solo 16 anni, a “X – Factor” dove ha anche superato la prima fase delle audizioni e ora per farsi notare ci riprova con “L’Eredità”.