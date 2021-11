La bellissima ereditiera ha postato uno scatto in pieno clima Halloween dove si mostra in tutto il suo splendore con uno stile accattivante.

Ginevra Lamborghini sa come ammaliare i suoi followers e stavolta l’ha fatto con una posa letteralmente da togliere il fiato.

“Bella e impossibile”, come le fanno notare in molti, Ginevra è la sorella maggiore della più nota Elettra.

Classe ’92, si è laureata in marketing della moda ed è diventata direttrice creativa della collezione donna del marchio ‘’Tonino Lamborghini’’.

Recentemente è stata anche lanciata la linea di borse da donna della collezione 2020/2021 che porta proprio il suo nome.

Ginevra ha anche iniziato un personale percorso nel mondo della musica così come sua sorella minore, ma a differenza sua predilige il jazz e il blues.

Ha fatto parlare molto la sua mancata partecipazione al matrimonio della sorella con Afrojack, non ha mai rivelato i veri motivi, se non attraverso qualche frecciatina che le due si sono indirizzate, certo è che non sono in buoni rapporti.

“Bella e impossibile!”, Ginevra Lamborghini e quella maschera che non nasconde il sorriso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini)

In questo scatto la bellissima Ginevra si è mostrata con un vestitino cortissimo, uno spacco vertiginoso, calze scure e stivali lunghi.

Una maschera sul volto non nasconde il suo sorriso e nella didascalia del post scrive: “Cat calling woman”, con una leggera ironia che non passa inosservata.

“Stupenda!”, “Sei bellissima!”, “Come resisterti?”, sono solo alcuni dei commenti ricevuti dalla bella ereditiera. Migliaia di like di apprezzamento per lei!