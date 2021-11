Federica Nargi ha postato una foto che ha sorpreso tutti i seguaci: la showgirl indossa un vestito totalmente scollato. Il décolleté è devastante.

Federica Nargi è una delle protagoniste di ‘Tale e Quale Show’: la compagna di Alessandro Matri sta incantando con outfit esplosivi, ma non riesce mai a conquistare le prime posizioni a causa di performance di basso livello. Nonostante ciò, va sottolineato l’impegno che comunque la 31enne sta mettendo nei pezzi che porta sul palco.

La bellezza della Nargi non la si scopre di certo oggi: l’ex Velina viene scelta come testimonial da tantissimi brand. Quest’oggi, proprio per annunciare il marchio nuovo che sponsorizza, la nativa di Roma ha pubblicato l’ennesimo scatto che ha lasciato senza fiato gli ammiratori.

Federica Nargi scopre il décolleté: bomba sexy

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elettra Lamborghini, il selfie bollente: trasparenze da infarto, si vede tutto – FOTO

Federica, questo pomeriggio, ha condiviso uno scatto da mozzafiato in cui ha svelato la sua nuova collaborazione. “Finalmente posso svelarvi la nuova collaborazione“, ha scritto la 31enne prima di comunicare il nome del marchio. La Nargi ha anche sottolineato le qualità dei gioielli che sta mostrando ai suoi fan. “Tradizione, spirito mediterraneo e bellezza senza tempo si uniscono per dare vita alle collezioni, permettendo a ogni donna di esprimere la propria personalità”, si legge.

Nonostante l’annuncio così inatteso, l’attenzione dei followers si sposta velocemente sulla bellezza della showgirl e sul suo fisico mostruoso. La storica Velina (la coppia con Costanza Caracciolo è stata una delle più apprezzate dai telespettatori) indossa una maglia completamente scollata che scopre di fatto il suo décolleté pericoloso. “Sei tu il vero gioiello“, ha scritto un utente che ha fatto un complimento eccezionale alla modella.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Non sei più lì, ma…”, Romina Power ad Ylenia Carrisi fiato sospeso per l’ultimo saluto – FOTO

Nella mente di tutti i fans sono ancora vivi i ricordi degli spettacolari scatti in bikini che la bella romana ha postato costantemente in rete nel corso della lunghissima estate del 2021.