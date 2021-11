La bellissima showgirl e l’ex velino hanno avuto una chimica che nessun telespettatore ha dimenticato. Soprattutto i fans della coppia!

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono stata una delle coppie più amate della scorsa edizione del ”Grande Fratello Vip”.

Hanno fatto sognare il pubblico tanto che una fetta cospicua si è fatta chiamare ”I Gregorelli”, per mostrare tutta la loro vicinanza a questo amore che in realtà non è mai sbocciato.

Dopo diversi ripensamenti della bella calabrese, Pierpaolo ha virato le sue attenzioni verso l’influencer italo persiano Giulia Salemi con la quale ancora oggi vive un’intensa storia d’amore.

Elisabetta e Pierpaolo a letto insieme

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gregorelli 👸🏻❤️🤴🏻 (@gregorellitimetogoback22)

Indimenticabile quella sera in cui Elisabetta, dopo una settimana di distanza da Piepraolo per via della sua permanenza nel cucurio, ha ricercato le sue attenzioni finché l’ex di Ariadna Romero si è infilato nel suo letto.

I due ritrovarono un’intensa complicità e approfittando del buio della stanza si sono lasciati andare in reciproche attenzioni che hanno fatto sognare tutti i telespettatori.

Durante la settimana di distanza, i due hanno sentito l’uno la mancanza dell’altro, tanto da fare addirittura un buco nel muro per tenersi almeno per mano.

La notte del loro ricongiungimento fu quella tra il 14 e il 15 ottobre 2020, poco più di un anno fa. Dopo qualche tempo a fare il suo ingresso nella Casa è stata proprio l’ex di Francesco Monte mentre Elisabetta ha deciso di tornare da suo figlio Nathan per trascorrere il Natale insieme a lui. Da quel momento in poi tutto è cambiato.

Quest’anno nonostante le diverse coppie che si stanno formando all’interno della Casa, nessuna ha appassionato il pubblico a tal punto da creare un fans club. Manuel e Lulù, Sophie e Ginmaria, Soleil e Alex ancora non sembrano aver conquistato letteralmente il pubblico. Ci riusciranno mai?