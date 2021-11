Al “Gf Vip”, una frase pronunciata da Gianmaria Antinolfi ha fatto infuriare la polemica. In pochi minuti, la tensione è salita alle stelle

L’attrazione fatale che, fino a pochi giorni fa, univa indissolubilmente Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, allo stato attuale sembra essersi decisamente affievolita. I due, che si erano detti più che convinti di voler intraprendere una conoscenza approfondita, in queste ultime ore stanno attraversando un momento di crisi. Sophie, delusa dal comportamento del compagno – da lei ritenuto troppo superficiale ed egocentrico – ha chiuso la frequentazione senza troppi ripensamenti.

L’incompatibilità caratteriale tra i giovani è emersa proprio alcuni minuti fa, quando la modella ha raccontato a Manila Nazzaro e a Soleil Stasi un avvenimento sconvolgente. Nel giro di pochi minuti, tra lei e Gianmaria sono volate parole di fuoco.

“GF Vip”, la frase agghiacciante scatena gli animi: “Togliti, non venirmi sotto la faccia!”

Quest’oggi, durante il primo pomeriggio, Sophie Codegoni ha raccontato a Manila Nazzaro e a Soleil Stasi un avvenimento davvero sconvolgente. La modella, nel corso dell’ultima settimana, si è notevolmente distanziata da Gianmaria Antinolfi, che non starebbe dimostrando di possedere quelle qualità che Sophie ricerca in un uomo. Il manager napoletano, deluso dall’indifferenza della Codegoni, ha intavolato una lite con lei a seguito di una frase che, a detta del giovane, sarebbe stata fraintesa dalla modella.

“Io non viaggio mai con voli economy, ma sono con quelli business“: queste le parole che, stando al racconto dell’ex tronista, Gianmaria avrebbe pronunciato in maniera denigratoria. Una frase che Sophie non ha mancato di criticare, alla luce del pessimo messaggio che sarebbe potuto arrivare alle persone a casa. Antinolfi, adirato per via dell’interpretazione che Sophie ha dato alle sue parole, l’avrebbe raggiunta proprio mentre la ragazza era intenta a fare le pulizie del bagno. “Ha cominciato ad inveire contro di me e a dirmi che sono una falsa” – ha spiegato Sophie alle compagne – “Ha ribadito che lui ha lavorato per una vita intera e che quindi può permettersi i voli business“.

La Codegoni, paralizzata dalla veemenza con cui il manager l’avrebbe apostrofata, gli ha addirittura intimato di allontanarsi. “Gli ho detto ‘Togliti, non venirmi sotto la faccia’, ma ha continuato. Per me il discorso con lui è chiuso“: queste le conclusioni della modella, che non sembra intenzionata a ricucire il rapporto con il coinquilino. Anche Manila e Soleil non hanno risparmiato critiche al concorrente: “Lui si perde in queste cose, pronunciando certe frasi in tono dispregiativo“.

Tutte e tre le donne si sono mostrate concordi nel classificare Gianmaria come una persona immatura e superficiale. La liaison tra il manager e Sophie sembra essersi interrotta più velocemente del previsto, e senza alcuna possibilità di ripensamenti.