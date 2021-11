“GF Vip” lite accesa durante la notte: rissa sfiorata nella casa

La festa di Halloween che ha avuto ieri sera al GF Vip è stata a tratti divertente e a tratti complicata: infatti è ufficialmente scoppiata la lite tra Alex Belli e Gianmaria Antinolfi

Alex Belli e Gianmaria Antinolfi sono sempre di più ai ferri corti nella casa del GF Vip. I due all’inizio andavano molto d’accordo, ma qualcosa è totalmente cambiato quanto Gianmaria ancora una volta ha deciso di andare dietro ad una ragazza. Alex sperava che l’amico riuscisse a camminare da solo sulle sue gambe, ma la sua frequentazione con Sophie Codegoni lo ha deluso fortemente. Infatti, nella puntata andata in onda venerdì, Alex ha deciso di nominare Gianmaria: “Sono stanco di vederlo agganciarsi alle donne per andare avanti“.

GF Vip, scoppia la lite tra Alex Belli e Gianmaria Antinolfi

Ieri sera, durante la festa, Alex e Gianmaria hanno deciso di avere un confronto una volta e per tutte ma anche questa volta la loro discussione è sfociata in una lite accesa. Alex si è lamentato perché Gianmaria lo ha accusato di essere un attore: “Io sono un attore nel mio lavoro, dove mi danno una sceneggiatura, io qui non ce l’ho una sceneggiatura“. Poi ha continuato dicendo di non credere affatto al suo interesse per Sophie, così proprio come Soleil che nel corso della serata ha accusato il suo ex fidanzato di fare lo stesso. La discussione tra Alex e Gianmaria ha diviso il pubblico: c’è chi patteggia per Alex e chi sostiene che stesse recitando troppo durante la litigata con il suo coinquilino.

Stasera i due avranno un faccia a faccia in prima serata: riusciranno i due ex amici a riappacificarsi oppure la tregua è finita per sempre?