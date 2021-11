La confessione nella casa del “GF Vip” è esplosiva. Il concorrente non fa nomi ma il riferimento alla sua super ex è palese

Il “Grande Fratello Vip” è una grande cassa di risonanza. Anche quello che può sembrare un minimo particolare può diventare un macigno. Ecco perché le parole andrebbero sempre bilanciate.

C’è però chi alcune cose le dice spontaneamente non pensando alle conseguenze e chi, invece, calcola tutto pur di far parlare di sé e rimanere sulla cresta dell’onda. Questa volta però uno dei concorrenti ha esagerato e si lasciato andare a parole che fanno tremare la casa. Non ha fatto nomi il gieffino ma il riferimento alla nota showgirl è evidente.

NON PERDERTI ANCHE — > Gf Vip, Elisabetta Gregoraci nel letto insieme a Pretelli, scena indimenticabile

“GF Vip”: la confessione senza freni e la reazione da fuori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianmaria Antinolfi (@gianmariaantinolfi)

NON PERDERTI ANCHE — > Grande Fratello Vip, lite furibonda: interviene Alfonso Signorini

Una confessione molto ma molto personale è quella che Gianmaria Antinolfi ha sganciato nella casa del “GF Vip”.

Parlando con Aldo Montano e Jessica Selassiè, l’imprenditore ha raccontato un episodio della sua vita che tira in ballo una donna con la quale ha avuto un flirt. Lui non fa nomi ma il riferimento a Belen Rodriguez, con la quale è stato insieme prima che lei si innamorasse del suo Antonino, è palese.

“In realtà io non volevo andare in Argentina, però lei era partita per un motivo preciso, perché era rimasta incinta. Incinta del marito? No, di me – ha confessato Antinolfi – Era rimasta incinta prima di partire, non era avanti l’aveva appena scoperto”. L’imprenditore ha lasciato intendere che la loro fosse una relazione clandestina e che lui ha lasciato decidere la donna sul da farsi: “Se nasce un bimbo da un’altra persona passi male quindi scegli tu” le disse.

La principessa non ha tenuto l’episodio nemmeno un attimo per sé e l’ha spifferato a Soleil Sorge, altra ex di Antinolfi. “Amore se viene qui Belen gli fa un bucio de culo così grande”, ha commentato la Selassiè.

E proprio l’argentina pare abbia risposto a tono tramite Instagram o almeno molti l’hanno intesa così una delle foto pubblicate sulle sue Stories. Belen con faccia stupita e facendo il gesto con le mani per indicare “cosa stai dicendo” ha aggiunto: “Non ho capito bene il discorso”.