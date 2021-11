“Il mio grande amore sei tu”, Alice De Bortoli e la dedica che non ti aspetti

Alice De Bortoli, classe 2003, è diventata una vera e propria star di Tik Tok e di Instagram, dove conta più di 2 milioni di followers.

Per lei è arrivata la celebrità in seguito alla sua partecipazione alla terza edizione de ‘’Il Collegio’’, reality show in onda su Rai Due dove viene formata una classe di ragazzi che rivivono un’epoca di qualche decennio fa con le stesse regole e restrizioni di allora.

Si potrebbe considerare un vero e proprio esperimento sociale che ha riscosso un successo non indifferente, soprattutto per quanto riguarda i giovanissimi che ne hanno preso parte e che successivamente sono diventate delle vere e proprie star sui social network.

Una delle passioni di Alice, sin da piccola, è la danza e lo sport, infatti, sin dall’età di 8 anni pratica hip hop ed oggi propone ai suoi followers esercizi per mantenersi in forma.

Ha sempre mostrato una spiccata personalità, anche a scuola (ha frequentato il liceo economico sociale ndr), è stata rappresentante d’istituto, prima di iniziare la sua scalata sui social network.

Alice De Bortoli e il suo grande amore

Alice è molto attaccata alla sua famiglia e lo mostra anche su Instagram, manifestando tutto l’affetto che nutre verso i suoi cari. Al contrario, invece, non ha mai voluto rendere pubbliche le sue storie d’amore tanto che è gelosissima della sua privacy. Sappiamo che ha avuto una relazione nel 2018 con Simone Berlini.

Nell’ultimo post pubblicato, Alice si fa vedere a tutti i suoi fans mentre divora un panino e scrive ironicamente “Per la serie: dieta”.

Tre scatti in successione mentre l’influencer gusta un fast food con un abbigliamento semplice e idoneo a una ragazza della sua età: blusa nera e un paio di jeans.

Insomma, la classica ragazza della porta accanto, se tralasciassimo che ha un seguito non indifferente!