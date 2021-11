Oggi, primo novembre, dichiariamo ufficialmente finito il giorno più spaventoso dell’anno: la notte delle streghe e il culto di Halloween hanno visto anche in questo 2021 tantissimi grandi e piccini sfoggiare fantasiosi, spaventosi e travolgenti look.

Non da meno sono stati i nostri Vip preferiti. Scopriamo insieme chi ha realizzato nel modo migliore il proprio travestimento (i Like su Instagram parlano chiaro!).

Trick or Treat?

Zucche, sangue finto, mantelli e canini affilati: la notte delle streghe ha travolto l’umore (e i guardaroba!) anche in questo Autunno 2021. E abbiamo assistito al popolare delle nostre bacheche Instagram di numerosi scatti che hanno immortalato i travestimenti di grandi e piccini, Vip e non Vip!

Le celebrità più in voga del momento (e già so a chi state pensando!), infatti, non hanno saputo trattenersi dal dare libero sfogo alla fantasia e mostrare ai propri followers abili talenti nell’inventarsi outfit terrificanti.

In molti si aspettavano look a tema Squid Game e le delusioni non sono state poche. C’è una valida ragione per giustificare la scarsità di maschere che richiamassero la serie coreana diventata d’ispirazione per molti trend sui social: dagli Stati Uniti è giunta, negli ultimi giorni, l’ordinanza che vietasse maschere che vi facessero riferimento. Infatti, mentre in Italia ci si rendeva conto del messaggio violento che la serie stava trasmettendo, in America si prendevano già provvedimenti per evitare influenze nella notte di Halloween.

Dunque i nostri Vip preferiti hanno puntato su altri personaggi e non è stata una rarità il tema revival!

Che nostalgia…

Ecco quali sono stati i look migliori (e peggiori) dei Vip nella notte di Halloween 2021

Quest’anno la famiglia Ferragnez si è ispirata ad uno dei quartetti esemplari più amati dalla nostra tradizione: gli Addams! Non hanno lasciato niente al caso ed hanno curato i minimi dettagli: persino la piccola Vittoria, tornata da poco a casa dopo un ricovero ospedaliero, ha preso parte al travestimento.

Numerosissime star si sono sbizzarrite a dar vita a costumi tanto simpatici quanto originali nelle loro riproduzioni in chiave moderna: ad esempio, Clizia Incorvaia e il suo compagno Paolo Ciavarro hanno riprodotto una coppia arrivata direttamente dall’oltretomba, mentre Aurora Ramazzotti ha partecipato ad una festa con uno stile super horror che non manca di classe e sensualità.

Harry Style è salita sul palco del concerto vestendo i panni di Dorothy de “Il Mago di Oz“: vestito azzurro a quadretti, calze rosse e chitarra in mano.

Le protagoniste di Riverdale, invece, Madelaine Petsch e Camila Mendes si sono trasformate nelle irresistibili amiche di Scooby-Doo, Daphne e Velma.

Hailey Bieber ha sfruttato l’occasione della festa di Halloween per interpretare Britney Spears in una delle sue fasi più belle.

E tra i travestimenti in assoluto più belli di questa notte delle streghe, c’è Lizzo che scala la classifica delle maschere più originali e meglio riuscite con il Baby Yoda di Star Wars.

Insomma, secondo voi, quale Vip ha realizzato il travestimento più terrificante?