Le strepitose sorelle Provvedi hanno pubblicato un post che ha fatto esplodere il web: la doppietta di foto non è passata inosservata!

Giulia e Silvia Provvedi sono un vero schianto nel loro ultimo IG post: si tratta di un paio di foto a dir poco pazzesche!

Il primo dei due scatti è in bianco e nero e le immortala con una maglietta dallo scollo a barca… ma dove sono finiti i pantaloni? Sotto all’indumento, infatti, Le Donatella indossano soltanto uno striminzito perizoma in pizzo, che presenta ampie trasparenze: che spettacolo!

Nella seconda immagine, invece, le bellissime ex gieffine sfoggiano un outfit decisamente meno provocante, con delle espressioni molto meno sensuali: i look sfoggiati in questa seconda foto, infatti, sono composti da pigiama e pantofole.

Le Donatella, l’infarto è assicurato: tra i commenti non manca quello di una loro ex collega…

Il fantastico duo musicale Le Donatella ha lasciato tutti senza fiato: la foto ha causato un picco di utenti connessi su Instagram!

Nella didascalia del post le magnifiche influencer hanno scritto: “Quando la ordini VS quando ti arriva a casa“.

Tra i tantissimi commenti ricevuti, spicca quello di una loro amica e collega, nonché ex coinquilina nella Casa più spiata d’Italia, Martina Hamdy. La meteorina, vincitrice di una puntata della trasmissione ‘Veline’, ha mandato loro due cuoricini rossi, in segno di affetto.

Il post ha ricevuto migliaia e migliaia di mi piace: è diventato virale dopo pochissimo tempo dalla condivisione!

Tra i messaggi lasciati dai fan sotto al post delle favolose ventisettenni, si legge ad esempio: “Certo che siete proprio due belle f..“; “Siete sempre bellissime, incantevoli, favolose”; “Le più belle al mondo… ma, se ordino una di voi due, arrivate in scatola?”; oppure “Zoommata!”.