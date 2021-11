Mediaset ha fatto preoccupare il pubblico italiano con una decisione che non è passata inosservata: ecco cosa è successo

Nonostante il cambiamento del palinsesto per la nuova stagione appena iniziata, Piersilvio Berlusconi è stato costretto a modificare ulteriormente alcune messe in onda che hanno fatto allarmare il pubblico fedele.

I programmi di cui stiamo parlando sono “Uomini e donne” e “Amici”, due delle trasmissioni storiche di Mediaset che in tutti questi anni hanno sempre riscontrato un successo strepitoso. Qualcosa però sembra essere andato storto e Maria De Filippi è finita al centro del mirino.

Mediaset, una scelta inaspettata

La decisione presa dall’azienda ha lasciato tutti senza parole, soprattutto Maria De Filippi e il pubblico che segue con passione e fedeltà sia “Amici” che “Uomini e donne”. In occasione della festività del 1 novembre di Ognisanti, le due trasmissioni non sono andate in onda.

Questa scelta però ha fatto venire alcuni dubbi ai telespettatori, quest’anno i programmi di Maria De Filippi non stanno riscontrando lo stesso successo delle volte passate? Per il momento nessun dettaglio al riguardo, anzi i dati Auditel sembrano affermare tutto il contrario.

E’ andato in onda regolarmente “Pomeriggio Cinque” con Barbara D’Urso che sembra stia in trattativa con l’azienda Sky. Il programma della regina dei salotti televisivi ha intrattenuto 1.594.000 spettatori pari al 10.2% nella presentazione dalle 17:36 alle 17:48 e 1.978.000 spettatori pari all’11.9% dalle 17:52 alle 18:30.

Oggi, tutto tornerà regolarmente ed i telespettatori potranno seguire Maria De Filippi per una nuova puntata di “Uomini e donne” e a seguire il daytime di “Amici”.

Non ci resta che scoprire cosa succederà nel salotto di Maria De Filippi e chi saranno i protagonisti della puntata di oggi, tra tronisti e corteggiatori. “Uomini e donne” non passa mai di moda e il pubblico è sempre lì a capire gli sviluppi delle storie.