“La mia monella preferita” Melissa Satta, gambe divaricate e anfibi: cosa chiedere di più? – FOTO

Melissa Satta, la showgirl dà ancora una volta lezione di seduzione: gambe divaricate e anfibi…cosa chiedere di più?

Melissa Satta, la splendida showgirl e modella propone sempre outfit che tolgono il fiato. Lei stessa ama poi condividere i pareri con il suo pubblico social invitandoli ad esprimere una propria preferenza tra i diversi look proposti dalla ex velina. Che sia un tailleur o qualcosa di meno impegnativo, la Satta ama curare sempre ogni minimo dettaglio…impeccabile e sofisticata, strizzando l’occhio alla passione che sprigiona ogni volta.

Colpisce sempre e questo non stupisce, ogni post diventa sede di commenti di vario genere e non mancano le dichiarazioni d’amore…Bellissima anche in outfit da fitness; appassionata da sempre di sport, oggi è testimonial Puma ed ogni mise dedicata a questa collaborazione è semplicemente incantevole. L’ultima foto ha fatto tremare il web.

LEGGI ANCHE -> Sophie Codegoni, mix di bellezza e fascino: la FOTO raggiunge le note più acute della seduzione

Melissa Satta, sensualità a profusione: la posa paralizza il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Sei incinta???” Valentina Vignali, domanda bomba sull’ultima FOTO: la risposta dell’influencer

Stile comodo, casual: denim modello MOM e felpa Gucci oversize. Cappello sportivo e anfibi. Bellissima, da togliere il fiato. Con le gambe divaricate accentua la posizione comoda e questo stuzzica la fantasia del web che inizia a lanciarsi in numerose dichiarazioni d’amore. Uno stile che piace, la stessa ammette che nei momenti di relax ama vestirsi comoda, semplicemente perfetta.

La seduzione con Melissa è sempre dietro l’angolo, un fan coglie questa sfaccettatura e ammette “La mia monella preferita”. Alcuni giorni fa il suo outfit Alberta Ferretti arricchito dal sandalo Paciotti ha fatto fantasticare il web, raggiungendo l’apice dell’eleganza. Un fascino intrigante dato anche dal gioco di pizzo che creava un conturbante vedo non vedo.

Con quasi 4,5 milioni di followers, la Satta è tra le donne dello spettacolo ad avere un elevato numero di followers, seconda a Diletta Leotta – 8 milioni – e la meravigliosa Belen Rodriguez, 10,1 milioni.

Non poteva mancare anche in casa Satta la foto a tema Halloween proponendo una strega bellissima e assolutamente alternativa. Il web anche in quell’occasione l’ha acclamata. “Ma che bella strega😍” si legge tra i numerosi commenti.