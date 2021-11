Miryea Stabile. La modella e influencer ha celebrato la festa più dark e pazzerella dell’anno. Il trucco horror non riesce a nascondere la sua infinita bellezza

Classe 1997, Miryea Stabile conquista sempre più quotazioni come nuovo volto degli influencer italiani, attivissima blogger nel settore moda, beauty e fitness.

La giovanissima bresciana ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo annoverando già nel suo curriculum partecipazioni a numerosi e conosciuti programmi del piccolo schermo come “Take me out”, “Detto Fatto”, “Furore”, “Guess My Age” e, ovviamente, “La Pupa, Il Secchione e Viceversa 2021” (in coppia con il secchione Marini) che l’ha vista sul posto più alto del podio. Tuttavia, l’impennata di popolarità è stata raggiunta con la sua recentissima partecipazione al reality “L’Isola dei famosi”.

LEGGI ANCHE –> “Se arriva un colpo di vento ti perdiamo” Chiara Biasi il look perfetto ma piovono critiche, il motivo – FOTO

Miryea Stabile: pronti per vedere il suo sexy outfit di Halloween? Vi stupirà

PER VEDERE Le FOTO DI HALLOWEEN DI MIRYEA STABILE, CLICCA SU SUCCESSIVO