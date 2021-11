Nunzia De Girolamo, il momento che ha cambiato la sua vita per sempre: “Non lo dimenticherò” – FOTO

Nunzia De Girolamo, tramite la piattaforma di Instagram, ha aperto le porte del proprio cuore ai followers, raccontando loro un momento particolarmente delicato della sua vita

È una delle conduttrici più apprezzate dello spettacolo italiano ed è altresì una donna dalle mille risorse. Nunzia De Girolamo, ex politica, ha consacrato la propria immagine televisiva grazie al programma “Ciao Maschio”, che a breve riaprirà i battenti. Sui social, la presentatrice può vantare di un seguito che ha raggiunto le 113mila unità.

Di recente, tramite il box domande messo a disposizione da Instagram, la De Girolamo si è aperta in merito ad alcuni aspetti della propria vita, che non aveva mai avuto il coraggio di confessare. La verità che è emersa poche ore fa ha sconvolto il pubblico.

Nunzia De Girolamo, il momento che ha cambiato la sua vita per sempre – FOTO

Tramite la piattaforma di Instagram, Nunzia De Girolamo si è aperta con i fan in merito ad un particolare momento della sua vita. Esattamente un anno fa, in questa esatta giornata, l’ex politica tornava negativa dopo settimane di convalescenza causate dal Covid. La presentatrice, parlando con i followers, ha ricordato quel 2 novembre come “una delle giornate più belle della sua vita“.

La lontananza da suo marito Francesco Boccia e, soprattutto, dalla figlia Gea, l’avevano portata a sprofondare in uno stato di profonda sofferenza. Queste le parole con cui, solamente poche ore fa, Nunzia ha descritto l’incontro con la figlia, che all’epoca aveva 8 anni: “Ho riabbracciato la mia piccola Gea dopo due settimane di lontananza fisica. Quell’abbraccio non lo dimenticherò mai!“.

L’ex politica si è anche ferocemente scagliata contro tutti coloro che, ancora oggi, sottovalutano la pandemia e reputano i vaccini inutili. “Queste persone, oltre che denunciate, vanno anche svergognate“: questa la didascalia che accompagna una serie di screenshots, che immortalano commenti denigratori ed insulti alla conduttrice.

La De Girolamo, che ha vissuto sulla propria pelle la drammaticità del Covid, non si è risparmiata nei confronti degli haters. Con la schiettezza che la contraddistingue, la conduttrice ha messo tutti a tacere.