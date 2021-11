Tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli c’è stata una storia importante che per anni ha fatto discutere, scopriamo oggi in che rapporti sono

Pippo Baudo e Katia Ricciarelli sono entrambi due grandi pilastri dello spettacolo in Italia. Pippo Baudo come conduttore e la Ricciarelli come cantante lirica. I due, anni addietro, hanno avuto una storia d’amore che per diverso tempo ha fatto discutere tutta Italia. Oggi a distanza di molti anni il loro amore continua a far parlare, in particolare riguardo ai motivi della loro rottura.

Katia Ricciarelli e l’eterno legame con Pippo Baudo

L’amore tra la Ricciarelli e Pippo Baudo è durato ben 20 anni. La loro è stata una delle storie d’amore più longeve del mondo dello spettacolo. Tra i due è stato subito un colpo di fulmine, che li ha portati a sposarsi pochissimo tempo dopo essersi incontrati. Per tanti anni hanno vissuto in armonia e complicità, fino al 2004, anno in cui hanno deciso che le loro strade dovevano separarsi per sempre. Katia ha lasciato quindi la loro casa di Roma e non sono mai più tornati ad essere una coppia. Forse i loro 10 anni di differenza hanno iniziato a pesare. Oppure l’amore era giunto semplicemente al termine come accade spesso. Entrambi hanno due caratteri forti e determinati e pertanto lo scontro era inevitabile ad un certo punto. Inizialmente il loro divorzio non è stato facile, c’è stata molta sofferenza da parte di entrambi.

Ad oggi però il loro legame è tornato ad essere sereno e pacifico, sono in buoni rapporti anche se smentiscono categoricamente il ritorno di fiamma. Tra di loro c’è solo tanta stima, tanto bene e un passato di amore che le li legherà per sempre. Katia ha infatti ammesso diverse volte, che Pippo è stato uno dei grandi amori della sua vita. In parte anche la mancanza di figli ha inciso sulla fine del loro rapporto. Infatti ancora oggi la cantante non ha nemmeno un figlio. Attualmente la Ricciarelli, durante la sua permanenza al “Grande Fratello Vip”, ha parlato proprio di questo fatto. Ha spiegato che l’aver dedicato la sua vita alla carriera è stato magnifico e ha ottenuto tanto in cambio, ma sicuramente ha dovuto sacrificare la sua vita privata e l’avere dei bambini.

Mentre spiegava questo ad Alfonso Signorini era impossibile non commuoversi vedendo la tristezza di una donna che ha prediletto la sua carriera per tutta la vita, e arrivata alla sua età si sente sola. Tuttavia le rimane l’affetto di milioni di persone, tra cui anche quello di Pippo Baudo che le vuole un gran bene e magari chissà entrerà nella casa del “GF Vip” per dirglielo.