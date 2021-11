Royal Family, indiscrezione bomba: il racconto scottante lascia tutti basiti

Un retroscena sbalorditivo su un membro della Royal Family ha lasciato tutti senza parole. Quello che è accaduto è inimmaginabile.

Educazione impeccabile, look elegantissimi, modi di fare regali. Questa l’immagine dei membri della Royal Family agli occhi del pubblico. Un’immagine di perfezione dietro la quale si celano spesso vissuti difficili e rapporti tesi come ha dimostrato la vicenda della Megxit.

L’addio di Harry e della consorte Meghan dalla famiglia reale ha dato uno scossone a Palazzo, tanto che la vicenda ancora oggi è protagonista delle pagine di gossip di tutto il mondo.

Dietro alla facciata di famiglia dorata, non mancano tradimenti, litigi e aneddoti sbalorditivi: in particolare a catturare l’attenzione di recente un retroscena riguardante proprio di Harry, risalente ancora prima delle sue nozze con la Markle, al fianco della quale si è trasferito in America, diventando papà per ben due volte.

Quello che un tempo era il nipote preferito di Elisabetta, torna a monopolizzare tutti dopo i costanti colpi di scena e i dissidi con i parenti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Harry, la sua autobiografia fa tremare la Royal Family

Royal Family: il retroscena dal passato di Harry sorprende tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da M E G H A N & H A R R Y (@harry_meghan_updates)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Harry e Meghan dopo l’addio alla Royal Family, guadagni da capogiro

Definito “Duca Ribelle”, Harry ha monopolizzato l’attenzione mediatica mondiale negli ultimi mesi. Dopo l’addio ai doveri reali e il trasferimento in America, i suoi attacchi alla Royal Family hanno acceso il gossip. Proprio su di lui è emerso un retroscena inaspettato dal suo passato che ha spiazzati tutti.

Oggi si mostra come un padre di famiglia, innamoratissimo della sua Meghan e impegnato in cause sociali. Ma in gioventù note le sue relazioni fugaci e i suoi colpi di testa: in diverse occasioni il Principe Carlo e la Regina Elisabetta sono stati in apprensione e grande imbarazzo per i suoi comportamenti.

A colpire tutti di recente è un aneddoto riguardante il Duca di Sussex risalente al mese prima che il suo cuore fosse folgorato da Meghan.

A rivelarlo è stato il conduttore inglese Paddy McGuinness nell’ambito della sua biografia appena uscita in cui ha narrato una notte brava trascorsa al fianco del Duca in un night club londinese.

Tra una bevuta e l’altra, i due si sono dimenati in un ballo scatenato: di seguito sarebbe scappato un bacio.

“I nostri petti si toccavano. Poi mi ha tolto la maglietta e mi ha dato un bacio sulle labbra davanti a tutti”, la narrazione di McGuinness. “Una leggenda assoluta”, la denominazione con cui il conduttore ha definito Harry.