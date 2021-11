La gonna boho chic di Sarah Jessica Parker fa parte di un completo indiano che ci svela qualcosa in più riguardo il Reboot di Sex and The City. Incantevole e fiabesco, fa viaggiare la fantasia e lascia senza parole.

Una stella, lucente e ammaliante. Ecco cosa trasmette l’immagine di Sarah Jessica Parker in questo Autunno 2021, che la vede nuovamente sul set di Sex and The City, per il Reboot “And Just Like That”.

L’attrice americana, oggi 56enne, è riapparsa nelle vie di New York indossando un look bohémien, o per essere precisi boho-chic. Ci sta preparando al grande ritorno di Carrie Bradshaw.

Le riprese sono quasi giunte al termine e vedono la protagonista indossare vestiti e abiti decisamente elaborati. L’ultimo avvistato sta facendo parlare davvero tanto: è un completo d’ispirazione indiana che lascia volare la nostra immaginazione verso paesaggi speziati ed esotici molto, molto, molto lontani.

Il grande ritorno di Carrie Bradshaw: Sarah Jessica Parker la riporta sul set in grande stile, con indosso una fiabesca gonna bohémien

Sarah Jessica Parker è stata avvistata con questo completo mentre scendeva le scale del suo appartamento, al numero 66 di Perry Street.

Il suo total look ispirato alla moda indiana è probabilmente connesso al personaggio di Seema Patel, interpretata dall’attrice Sarita Choudhury e che avrà un ruolo in And Just Like That.

Il set è firmato da Falguni Shane Peacock India, un marchio indiano specializzato in abiti molto ricchi di dettagli e colori, normalmente usati per spose e invitati nelle cerimonie matrimoniali.

Il completo indossato dall’attrice prevede una blusa e una lehengha, vale a dire una lunga ed ampia gonna. In questo caso, il look è stato completato da un paio di sandali con tacco firmati Aquazzura, una borsa handmade con perline ricamate e un ciondolo vintage Alp Sagnak.

I media non lasciano un minuto di tregua alla troupe delle riprese di And Just Like That e questo ci permette di apprezzare i particolari dei costumi delle protagoniste. Nonostante la costumista Patricia Field non sia questa volta coinvolta nel team, riconosciamo alcuni classici del guardaroba delle attrici: come dimenticarsi delle Manolo? Sarah Jessica Parker le ha indossate al suo matrimonio nel primo film, o la cintura a fascia di Streets Ahead.

Gli occhi delle fashioniste più attente ai dettagli sapranno certamente riconoscere i grandi ritorni sullo schermo dei capi che hanno già caratterizzato gli abiti di scena delle protagoniste, così come non riusciranno a farsi sfuggire tutte le novità.

Insomma, tutte sincronizzate a Dicembre su HBO Max per scoprire, oltre alla meravigliosa gonna bohémien, quali altri costumi faranno brillare Sarah Jessica Parker!