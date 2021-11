“Sei incinta???” Valentina Vignali, domanda bomba sull’ultima FOTO: la risposta dell’influencer

Valentina Vignali, in uno scatto autunnale è più bella e radiosa che mai. Qualcuno le chiede se sia incinta, come avrà risposto l’influencer?

Il profilo social di Valentina Vignali è da sempre tra i più accattivanti, le foto che presenta di volta in volta hanno un forte potere comunicativo: diverse tra loro, anche se – per fortuna – vedono tutte lei come protagonista. Sovente sola mentre propone outfit mozzafiato svelandoci le mode del momento o anche con gli amici più intimi.

Di recente ha aperto le porte di casa sua per mostrare le decorazioni a tema Halloween; una festa bellissima, ogni particolare al posto giusto e poi tra sushi decorato ad hoc e dolcetti per una serata indimenticabile. Qualcuno le ha scritto che il brutto delle feste è poi pulire tutto e la cestista con la spontaneità che le appartiene ha affermato che tanto non se ne sarebbe occupata lei del fastidioso compito.

Valentina Vignali, la domanda scomoda appare sul web e incuriosisce i fans

