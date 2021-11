La conduttrice Silvia Toffanin ha ricevuto una pioggia di critiche per il suo comportamento a “Verissimo” durante l’intervista con Eleonora Pedron

Eleonora Pedron è una modella ed ex Miss Italia, il suo personaggio però è noto anche per le molte vicende sfortunate che hanno caratterizzato la sua vita. Purtroppo la bella Pedron ha affrontato molti avvenimenti drammatici nel corso degli anni. Ha raccolto tutte le sue vicende in un libro che ha intitolato “L’ho fatto per te”. Ha presentato l’opera a “Verissimo” intervistata da Silvia Toffanin, che ha reagito alle rivelazioni della Pedron in modo alquanto sorprendente.

Silvia Toffanin viene criticata pesantemente per il comportamento in studio con Eleonora Pedron

Durante l’intervista fatta ad Eleonora Pedron, per l’uscita del suo libro in cui racconta le vicende tragiche della sua vita, la Toffanin ha perso il controllo. L’intervista comincia con alcune clip commuoventi di cui la Pedron è protagonista. La Toffanin inizia poi a parlare con voce tremolante, ricordando il tragico incidente che ha coinvolto la mamma di Eleonora e sua sorella, quando lei aveva solo 9 anni. Purtroppo in questo incidente la sorella non è sopravvissuta mentre la mamma sì.

Silvia Toffanin inizia dunque a piangere senza sosta per la tristezza della vicenda. La Pedron continua a raccontare la sua sofferenza per la perdita della sorellina Nives e di come ha reagito. Mentre la Pedron mantiene un controllo quasi robotizzato, la Toffanin continua a disperarsi. Ad un certo punto è addirittura la Pedron che sembra dover consolare la Toffanin, il che è al limite dell’assurdo. La compagna di Pier Silvio prosegue l’intervista con questo pianto inconsolabile. Anche la Pedron a questo punto versa qualche lacrima pensando al dolore della mamma che ha perso una figlia. Successivamente viene affrontato un altro tema dolente, la seconda tragica morte che ha coinvolto la famiglia della Pedron. Si tratta del padre, nuovamente stroncato da un incidente stradale.

La Pedron e il padre stavano tornando da Milano, dopo che lei aveva fatto un provino per “Striscia la Notizia”, purtroppo un terribile incidente li ha colpiti e il padre facendo da scudo alla figlia non è sopravvissuto. La Pedron racconta di come la fede l’abbia aiutata a comprendere e accettare la morte dei suoi cari, con la speranza di rincontrarli un giorno. La Toffanin per tutto il corso dell’intervista è rimasta in silenzio chiusa nel dolore. Ma le lacrime non finiscono, perché alla lettura di alcune parole scritte dai figli della Pedron e dalla mamma Daniela, la Toffanin scoppia nuovamente in un pianto disperato.

La conduttrice spesso reagisce in questo modo alle storie tragiche che i suoi ospiti raccontano, ma questa volta ha davvero esagerato e in molti l’hanno criticata definendola fuori luogo. Alcuni commenti sono stati: “Io voglio bene alla Toffanin, ma ogni intervista piange più dell’intervistato”, “Comunque la Toffanin è imbarazzante, un po’ di professionalità cavolo!”.