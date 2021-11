Sophie Codegoni, mix di bellezza e fascino: la FOTO raggiunge le note più acute della seduzione, il web deve ancora riprendersi.

Sicuramente tra le concorrenti più apprezzate in questa edizione del “Grande Fratello VIP” c’è lei, Sophie Codegoni, la modella ed influencer che col suo fisico statuario mette tutti k.o. Già lo sguardo ti paralizza, intenso e di una bellezza quasi imbarazzante. Ogni outfit che propone sia dentro che fuori dalla casa del reality, viene sempre acclamato dal web.

Dallo stile casual a quello più elegante, toccando le note più acute della passione…Sophie è questa e non la si può che amare. Lo sanno bene i quasi 500 mila followers che si perdono nei suoi scatti ad alto contenuto di eros, come la sua ultima foto apparsa di recente sui social.

Sophie Codegoni, in quest’ultima foto è l’emblema della passione: semplicemente irresistibile

“Bellissima sorpresa ieri per la nostra Sophie, che ha incontrato il suo papà” alcuni momenti salienti dell’incontro che ritraggono Sophie ed il padre, Stefano. Insieme sono un incanto e possiamo appurare come la bellezza sia un dono di famiglia; in queste ore infatti non si sta facendo altro che parlare del padre 47enne.

Sophie è un strepitosa in questa mise total black – Gaelle, ci fa sapere il suo staff tra le storie – composto da pantalone a sigaretta e blazer, tenuto aperto con top sempre black che risalta la silhouette dell’influencer. Il dettaglio oro che appare sulla giacca si adatta perfettamente al sandalo oro con tacco.

I commenti sono numerosissimi, i fans si perdono negli sguardi, nelle espressioni facciali della loro beniamina. “bellissima, meravigliosa, speciale”…sono solo alcuni dei commenti a lei rivolti dal web.

Ogni foto è un tripudio di emozioni, a prescindere di cosa indossi…il web la vorrebbe ancora per molto tempo all’interno della casa, soprattutto dopo la visita del padre il quale non ha perso occasione per complimentarsi con la figlia dichiarando quanto sia orgoglioso di lei.