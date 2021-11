“Striscia la notizia”: la verità che non aveva ancora mai detto. Le parole della velina non passano inosservate

Quest’anno a “Striscia la notizia” Antonio Ricci ha voluto portare una ventata di rinnovamento. Complice la scadenza del “mandato” delle veline da record e la decisione di Ficarra e Picone di lasciare la trasmissione, il tg satirico di Canale 5 è tornato con diversi cambiamenti.

Non solo i conduttori, prima con Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, e da domani con Sergio Friscia e Roberto Lipari, ci sono anche le due nuovissime e già molto apprezzate veline. Loro sono Giulia Pelagatti, la mora e Talisa Jade, la bionda. Entrambe condividono un’esperienza importante alle spalle.

“Striscia la notizia” e la verità di Giulia: “Non è stato facile”

Le due veline, Giulia e Talisa si sono raccontate al settimanale Voi. L’attenzione è caduta soprattutto sulla velina mora che ha rivelato della sua esperienza a “Striscia la notizia” in modo entusiasta.

Per lei ballare su quel bancone significa sentirsi come una prima ballerina. Un traguardo importantissimo che ha raggiunto e di cui è molto soddisfatta, risultato di “tanti anni di sacrifici e di duro lavoro”.

Per Giulia il fatto che Antonio Ricci l’abbia scelta come velina è stato un onore, ma rappresenta per lei anche “una continua crescita” che la rende “più consapevole”. Giulia e Talisa condividono un passato che le accomuna: entrambe arrivano dalla scuola di “Amici di Maria de Filippi”.

Per la velina mora la scuola più famosa d’Italia è stato un passo importantissimo ed un trampolino. Era giovanissima quando ha partecipato: “Avevo solo 17 anni, non è stato facile ma mi ha aiutato molto a conoscere me stessa” ha ammesso. E poi insieme alla collega bionda ha mandato un ringraziamento a Maria De Filippi che le ha insegnato “a vivere in questo mondo”.

E oltre il lavoro, dal punto di vista dei sentimenti le due veline cosa dicono? Entrambe sono single per il momento ma se Talisa si vuole concentrare sul lavoro, Giulia non chiude le porte a nessuno. Per il momento si concentra sul suo ruolo ma, aggiunge, “se dovessi incontrare il principe azzurro a cavallo…”. I fan di Giulia sono avvisati.