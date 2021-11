Suor Cristina, la suora dolcissima che grazie alla sua passione per il rock ha dimostrato che tutti possono realizzare i sogni. Oggi è così!

Suor Cristina è una ragazza dolce e coraggiosa, il suo amore per Dio e la sua fede sono più forti di qualsiasi cosa. Ma questo non vuol dire che non può avere passioni per altro. Infatti anni fa ha partecipato a “The Voice” vincendo l’edizione, così facendo ha dimostrando a tutti che le apparenze ingannano e che anche una suora può amare il canto e vincere un concorso di musica. Ha stravolto il modo di vivere e vedere la Chiesa e le suore in generale. Vediamo cosa fa oggi.

Cosa fa oggi Suor Cristina dopo aver stravolto tutto con la sua passione per la musica?

La dolce ragazza ha tentato di far conciliare musica e chiesa, dando una grande lezione a tutti. Ossia, che avere fede non vuol dire che non si possono avere passioni di altra natura. Ha difatti interrotto un ciclo che vedeva le suore e i preti, doversi attenere per forza ad un certo tipo di comportamento. Ha insegnato che avere fede non significa privarsi di ogni cosa, come invece molti pensano. La giovane ha dimostrato anche un altro valore importante, la perseveranza.

La sua famiglia infatti non era contenta della sua passione per la musica, ma lei non ha voluto mollare. Suor Cristina è andata avanti per la sua strada dimostrando il suo talento e la sua libertà. Senza saperlo ha spinto molti giovani a seguire i loro sogni anche contro la volontà dei genitori. La sua vittoria a “The Voice” è stata emblematica e ricca di messaggi positivi. Tuttavia una riflessione più approfondita sulla fede e la musica è stata inevitabile per lei. Si è domandata se realmente le due cose sono conciliabili in qualche modo e se una esclude l’altra oppure se possono esistere insieme.

Oggi Cristina non ha abbandonato la passione per musica e ha persino pubblicato un secondo album nel 2018. Si fa anche seguire da una vocal coach e su YouTube ha milioni di visualizzazioni. Persino la famosa cantante Madonna si è complimentata con lei. Al momento vive a Milano e lavora nei dintorni, in una congregazione. Nel 2019 ha spiegato di aver rinnovato il suo amore per Gesù e quindi i suoi voti.