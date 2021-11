Nuova puntata di Uomini e Donne ricca di eventi: continua la frequentazione tra Gemma Galgani e Costabile. L’ultima esterna ha scatenato le polemiche del web

Gemma Galgani è una delle protagoniste del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. La dama torinese è presente nel parterre femminile da ben dodici anni, e ha trascorso tutto questo tempo a cercare invano l’amore. Nelle ultime settimane però qualcosa ha cominciato a muoversi nel senso giusto, perché è arrivato un uomo molto interessante che ha permesso al suo cuore di tornare a battere. Durante la puntata di oggi, Gemma si è un po’ lamentata della sua esterna con Costabile.

Uomini e Donne, Gemma Galgani si lascia andare con Costabile

Gemma, infatti, ha raccontato di aver sentito a tratti Costabile distante durante la serata, nonostante tutto il resto sia andato a gonfie vele. Infatti Maria ha deciso di mandare in onda la loro esterna, dove abbiamo visto i due cenare insieme e poi accoccolarsi davanti al fuoco dove si sono scambiati un bacio davvero molto passionale. Questo gesto ha sconvolto tutti, i due opinionisti ma in particolar modo il web che ha protestato per quanto andato in onda. Già una volta per un loro bacio era scoppiata una polemica, polemica cominciata da Tina Cipollari che aveva accusato Gemma di essere senza vergogna per lasciarsi andare a simili effusioni alla sua età, davanti all’occhio attento delle telecamere. Questa critica aveva gelato Costabile, che mortificato aveva preso la decisione di non baciarla più davanti alle telecamere.

Costabile è tornato ad abbattere i suoi muri e a dare a Gemma le attenzioni che lei tanto gli ha richiesto: non ci resta da fare altro che sperare che le cose si evolvano nel modo migliore per i due.