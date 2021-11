Al Bano, la gelosia per Romina e l’avvertimento al rivale: “Finisce male”

Al Bano geloso di Romina? Arriva la rivelazione che racconta una telefonata epica: non lo dimenticherà mai

Quanti anni sono passati ormai da quando Al Bano e Romina Power non sono più una coppia? Tantissimi, più di 20, eppure su di loro si fantastica, si sogna e si cercano particolari e fatti inediti che li riguardano.

Questa volta a raccontare un particolare del passato non è un componente della loro famiglia ma un uomo che ora è amico di Romina ma che in passato è stato ben altro. È lui che descrive un Al Bano molto geloso ed una telefonata che non si dimentica facilmente.

Al Bano e Romina, furioso al telefono: parole di ghiaccio

È il principe Stash Klossowki de Rola che parla di Al Bano e Romina e del loro passato insieme. È stato lui, infatti, il primo amore della cantante italo-americana. Romina da qualche tempo lo ha rivelato e ora il principe ha parlato al settimanale DiPiù raccontando alcuni retroscena del passato.

Lui e Romina ora sono ottimi amici e Stash è stato vicino alla cantante nei momenti difficili della sua vita, soprattutto dopo la perdita della mamma e della sorella. I due vissero una bella storia d’amore quando erano ancora giovanissimi, 16 anni Romina e 25 Stash. Una relazione travolgente l’ha definita il principe che al settimanale ha raccontato una telefonata ed uno scambio di battute con Al Bano che non si dimentica.

Quando provò a contattare Romina al telefono rispose Al Bano. “Sapeva di me e del mio passato con Romina, si irritò” ha rivelato Stash descrivendo tutta la gelosia del cantante di Cellino San Marco verso sua moglie.

“Perché stai cercando la mia ragazza? – chiese con tono indispettito il cantante – Dimenticala, lasciaci in pace se no finisce male”. Queste le parole irruenti ma molto chiare di Al Bano che non aveva intenzione di far tornare il principe nella vita della sua compagna.

A distanza di tempo il principe ricorda con amore e nostalgia la Power raccontando che avevano pensato anche di convolare a nozze. “Facevamo progetti e a un certo punto pensavamo anche di sposarci” ha rivelato Stash Klossowki de Rola.