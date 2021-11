Il cantante Al Bano ha deciso di spiegare il motivo della mancata partecipazione della figlia Jasmine al “GF Vip” di quest’anno

Al Bano al momento è un concorrente nel programma di Milly Carlucci, “Ballando con le stelle”. Il suo percorso all’interno dello show ha sollevato da subito curiosità, specialmente ora che si è dovuto ritirare temporaneamente dal programma. Questa sua esperienza in ogni caso gli sta giovando molto, è contento di poter partecipare.

Recentemente ha rivelato di amare molto la danza, ma di aver sempre prediletto il canto perché era più bravo in quello. Anche la figlia Jasmine ha seguito la strada del papà debuttando come cantante. Jasmine recentemente doveva entrare nella casa del “GF Vip”, ma non lo ha fatto e Al Bano ha deciso finalmente di spiegare il perché.

Al Bano svela il motivo dell’assenza di sua figlia Jasmine al “GF Vip” 6

Dopo mesi di discussioni e dubbi, arriva finalmente la risposta ad una delle domande più popolari del momento. Come mai Jasmine Carrisi non è entrata nella casa del “Grande Fratello Vip” se era stata indicata come concorrente? Al Bano elimina ogni dubbio raccontando tutta la verità. A quanto pare, il posto all’interno della casa più discussa d’Italia era stato offerto non solo a Jasmine ma anche al papà. Il cantante ha deciso però di rifiutare l’invito di Alfonso Signorini, perché non riteneva il contesto adatto a lui. La figlia di conseguenza all’azione del padre o per scelta sua, ha deciso anche lei di non accettare.

Al Bano rivela che la giovane ha preso la decisione in totale autonomia, ma è chiaro che il rifiuto del padre ha in qualche modo ha influenzato la sua scelta. Probabilmente il papà con la sua esperienza importante alle spalle, ha consigliato alla figlia di non partecipare ad un programma di questo genere. Almeno per il momento, dato che vuole cercare di affermarsi nella musica come cantante. Infatti per alcune categorie lavorative, il “GF Vip” non è un ottimo trampolino di lancio. Soprattutto negli ambiti che si discostano parecchio da questo mondo come la moda, la musica e la danza.

In passato infatti il modello Stefano Sala, che ha partecipato qualche anno fa al “GF Vip”, alla sua uscita ha rivelato che per la sua categoria lavorativa non va bene questo programma. Non aiuta affatto nella sua carriera e nella sua immagine. Stessa cosa quindi vale per la figlia di Al Bano, non è il momento per partecipare al reality ma in futuro chissà.