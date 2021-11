Ambra Angiolini, spunta un segreto sulla sua storia d’amore

Ambra Angiolini è di nuovo al centro del mirino, questa volta è in ballo un segreto di cui tutti stanno parlando

Ambra Angiolini è un’attrice molto conosciuta dal pubblico italiano, non solo per la sua bravura e bellezza, ma anche per alcuni dettagli sulla sua vita. E’ l’ex moglie di Francesco Renga dal quale ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo.

Da qualche settimana è finita al centro del mirino a causa della rottura con il compagno Massimiliano Allegri che sembra averla tradita. Sui social sono usciti fuori diversi commenti e “Striscia la notizia” ha dato anche un tapiro all’attrice per l’evento che non è stato gradito né dalla diretta interessata né dai fan e dai colleghi.

Ambra Angiolini, il segreto che nessuno conosce

Per Ambra Angiolini non è certo uno dei momenti migliori della sua vita e nonostante abbia un passato molto movimentato, a causa del divorzio da sua marito e periodi in cui pensava di non farcela, oggi si trova a vivere qualcosa di surreale che non si sarebbe mai aspettata.

Non basta il presunto tradimento da parte di Massimiliano Agnelli, ma anche tutte le storie e il gossip che si stanno scaraventando su di lei. Questa volta, però, l’attrice sembra aver trovato la strada giusta per andare avanti e affrontare la realtà al meglio.

Il suo segreto è leggere, infatti, si sta dedicando al libro di Selvaggia Lucarelli intitolato Crepacuore: storia di una dipendenza affettiva.

Ambra Angiolini, sempre schietta e onesta, ha voluto ringraziare tutti i fan che in questo momento la stanno supportando e sostenendo. Non si è mai tirata indietro e non ha mai nascosto il suo sentimento e le sensazioni che prova attualmente. Tutti sanno che con il tempo le cose si aggiusteranno e l’attrice tornerà a sorridere come una volta.