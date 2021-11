Anna Tatangelo, baci bollenti al mattino presto: il VIDEO fa il giro del web

Anna Tatangelo ribalta le gerarchie dei progetti dei fan con una storia Instagram di altissimo profilo: i dettagli bollenti.

La showgirl e cantante dalla voce profonda e melodiosa, Anna Tatangelo ha regalato il più bel “Buongiorno” dall’inizio dell’anno solare.

Il tema della ripresa video tramite storie Instagram ha come principale alleato l’amore. In questo periodo, l’ex di Gigi D’Alessio è così presa e innamorata del nuovo compagno da far invidia a tantissime coppie dello spettacolo.

Se fino a qualche mese fa l’unica vera ragione di vita dell’artista, nelle vesti di superstar a tutto spiano era il figlio Andrea, oggi la situazione pare essere radicata in meglio. Accanto ad Anna c’è un altro uomo, colui che è stato in grado di far dimenticare gli ultimi scoop su Gigi e la sua nuova fiamma, in gravidanza.

Andiamo a vedere nei dettagli, la favolosa e sentimentale videoclip che ha innalzato ancor più il volume del suo successo sui social network

Anna Tatangelo, i dettagli bollenti di quel bacio che fa impazzire i fan: coccole infinite

