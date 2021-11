“Ma tu che gli fai agli uomini?”, Antonella Fiordalisi, due look due personalità. L’occhio però cade sul décolleté: seno esplosivo – FOTO

La schermitrice ha postato un doppio scatto che la ritrae in un primo piano in bianco e nero, magnetica e seducente tra merletti e pizzo.

Bellissima è dir poco. Dall’alto del suo 1.80 cm la modella e schermitrice Antonella Fiordelisi continua a paralizzare il web scatto dopo scatto aggiunto al feed della sua pagina Instagram sempre più numerosa e accalcata di fan agguerriti.

Sta trascorrendo qualche giorno a Salerno dalla sua famiglia dopo la fine delle puntate di “Scherzi a Parte” dove è stata una delle Papi’s Girl ingaggiate per gli scherzi crudeli a vittime ignare. Attivissima sui social non smette mai di postare foto di lei realizzate durante shooting fotografici, anche le ultime sono da songo tanto che per alcuni sono, forse, le più belle in assoluto che le sono mai state scattate.

Antonella Fiordelisi regina di cuori (infranti), toglie il fiato con il reggiseno di pizzo nero

“I have dual personality⚫️”, scrive lei a margine dell’ultimo post pubblicato solo poche ore fa nella sua pagina Instagram. Non è riportato il nome del fotografo artefice di questo doppio scatto che la ritrae mezzo busto in bianco e nero.

Lei sorride maliziosa mentre mostra due sue personalità, frizzantina con i capelli mossi e ricci, più sensuale e riservata invece con la sua folta chioma domata dalla piastra che l’ha lisciata e l’ha resa domabile.

L’occhio però non è stato attratto solo dal suo viso incredibilmente sognante e le labbra carnose, ma anche dal décolleté enfatizzato da un reggiseno nero di pizzo e merletti molto sofisticato. Un abbraccio dolce e intimo che ha messo ko oltre 24mila persone.

Commenti di fuoco per lei: “Ma finalmente posti qualcosa in b&w😍😍 ti amooooo”, “Che sguardo tesoro sei stupenda 😍”, “Esageratamente bella!”, “Gnocca🤩”, “La migliore del mondo ❤️”, “Ma tu che gli fai agli uomini?”.