L’inattesa rivelazione di Belen Rodriguez scuote i fan dell’antica coppia, la showgirl parla finalmente di Santiago, poi l’intervento di De Martino.

La modella e conduttrice di origini argentine, Belen Rodriguez, torna finalmente a parlare del suo primogenito, Santiago, nato dalla passata relazione della soubrette con il ballerino showman partenopeo, Stefano De Martino. Santigo è venuto al mondo, sotto il segno dell’Ariete ed un primaverile cielo di Milano, il 9 aprile 2013, a poco più di un anno di distanza dal fatidico colpo di fulmine che legò la storica coppia sino al 2015. Poi i due si riprenderanno per mano nel 2019, ma resteranno assieme un solo anno. Nel 2020 vi sarà infatti la definitiva rottura.

Da quel momento in poi Belen ha gradualmente imparato a lasciarsi il passato alle spalle. Ricostruendo la sua vita sentimentale al fianco del fotografo ed hair stylist, Antonino Spilbanese. Dal cui legame è nata la piccola Luna Mari soltanto nel luglio della scorsa estate. Le attenzioni di Belen da quel momento, salvo per De Martino che sembra condividere spesso immagini del primo ometto di casa sul suo profilo Instagram, sembravano essere quasi svanite agli occhi dei riflettori. E quest’oggi la verità, grazie ad un’inattesa dichiarazione, pare si stia preparando ad uscire allo scoperto.

Belen Rodriguez lo ammette: la verità su Santiago, c’è lo zampino di Stefano De Martino

“Che Dio mi abbia donato proprio te“, scrive Belen di seguito al suo ultimo post condiviso su Instagram poche ore fa, “é stato il regalo più sorprendente di tutta la mia vita intera”. Insomma, il tempo forse finora perduto sembrerebbe essere stato in men che non si dica recuperato. Ed in tal merito lo zampino del papà di Santiago pare essere più che evidente che mai.

Il feeling ed il rispetto che gli esponenti dell’ex coppia riescono a far sopravvivere per il bene del loro pargoletto continua ad essere ben noto, sfatando una volta per tutte il mito, sottolineato fra i commenti da un fan della showgirl: “che i genitori debbano restare assieme per il bene del proprio figlio“.

Dunque, per concludere in altrettanta bellezza, questa sola istantanea, realizzata in elegante bianco e nero e con entrambi i soggetti ad occhi socchiusi, dimostra di essere la prova inconfutabile della dolcezza che, seppur talvolta celata alle telecamere, una mamma può riservare in esclusiva per “il maschietto” di casa.