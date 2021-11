“Mostrale di più”, Benedetta Parodi accontenta il web: panorama da sogno sotto la minigonna – FOTO

Benedetta Parodi rasenta l’illegalità nel suo ultimo post di Instagram: gambe chilometriche che emergono da sotto la minigonna. Unica!

Non è solamente una delle conduttrici più apprezzate della televisione italiana, ma anche una donna sensualissima e dal sorriso contagioso. Benedetta Parodi, costantemente, coinvolge i fan in quelli che sono i suoi impegni quotidiani, come non ha mancato di fare anche questa mattina.

“Devo firmare ben 600 copie del mio libro“, si è lamentata bonariamente la conduttrice nelle Instagram stories, stringendo fra le mani il libro di ricette che sta andando a ruba. Pochi minuti fa è invece apparso uno scatto che ha fatto capitolare i suoi followers. “Mostrale di più“: questa la richiesta di un utente, a cui la Parodi non ha saputo dire di no.

Benedetta Parodi accontenta il web: panorama da sogno sotto la minigonna – FOTO

