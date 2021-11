Bonus sanificazione, qual è il termine per fare la richiesta

Sta per terminare il tempo per richiedere il bonus sanificazione, ecco in cosa consiste. Tutti i dettagli al riguardo

Da un anno e mezzo tutto il mondo ha dovuto cambiare le abitudini ed ogni persona si è adattata alle regole e protocolli da seguire inerenti al Covid–19.

Il virus è entrato nelle nostre case, senza lasciare scampo e ancora oggi stiamo combattendo questa guerra che sembra non voler finire mai. Nel corso di questi mesi il Governo ha stanziato degli aiuti per le famiglie, le imprese e tutte quelle attività che a causa della crisi economica hanno dovuto affrontare delle problematiche.

Bonus sanificazione, tutti i dettagli

Tra i tanti sussidi rivolti ai cittadini, il Governo dà la possibilità di richiedere il bonus sanificazione. La data ultima per farlo è il 4 novembre 2021.

Si tratta di un aiuto introdotto dal Decreto Rilancio e riproposto dal Sostegni Bis, un credito di imposta utile per le spese effettuate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione di ambienti e strumenti utilizzati. Rientrano negli acquisti anche tutti i dispositivi di protezione individuale e volti a garantire la salute e tutela dei dipendenti. Sono comprese anche le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Il sussidio è uguale al 30% dell’onere e non può superare i 60.000 euro. Nel caso in cui le richieste dovessero oltrepassare la soglia delle risorse disponibili, sarà compito dell’Agenzia delle Entrate analizzare la quota percentuale dei crediti di cui si può godere.

In questo modo, la somma massima del bonus è pari al credito richiesto moltiplicato per la percentuale, essa sarà pubblicata nel prossimo provvedimento entro il 12 novembre 2021.

Inoltre, sono in arrivo importanti novità da parte del Governo riguardo altri bonus come quello sulle facciate, 18 anni, tv e decoder e tanto altro ancora. Il presidente Mario Draghi e tutti gli esperti sono a lavoro per cercare di aiutare quanto più possibile gli italiani.